Maestrul Dorel Vișan, despre alimentul pe care-l consumă pentru a ține glicemia sub control: „La fiecare masă”

În vârstă de 86 de ani, Dorel Vişan de teatru și film de la noi din țară. De curând, acesta a fost invitat în cadrul unui podcast, acolo unde a dezvăluit ce mănâncă, aproape în fiecare zi, pentru a avea glicemia normală.

Ce mănâncă actorul, aproape zilnic, pentru a avea glicemia normală

„Mănânc foarte multă ceapă, ceapa scade glicemia. Cei care au glicemia ridicată dacă mănâncă ceapă sub orice formă…de exemplu într-o săptămână trebuie să mănânce ceapă de trei ori pe zi, la fiecare masă este foarte bine pentru sănătate.

Ceapa este mai acceptabilă și dacă mănânci după (ce mănânci ceapă – n.r) o frunză de pătrunjel dispare mirosul ei.

În ceapă este o substanță care revigorează celulele pancreatice…asta poate fi explicația. Eu mă ocup de 25 de ani cu asta, fac și sirop de ceapă, iar în toți anii ăștia ”, a spus actorul în podcastului moderat de Adina Alberts, notează .

Dorel Vișan, despre rolul pe care îl joacă divinitatea în viața sa

„Pe mine m-a obsedat toată viața Dumnezeu pentru că taică-miu, seara, mai ales iarna, înainte de culcare, ne citea Biblia ca pe o carte…ca pe o învățătură iar toate poveștile alea mi-au rămas întipărite în minte și atunci eu mi-am făcut un fel de sfătuitor.

Țin minte că aveam o rândunică și mereu când aveam probleme o întrebam pe ea. Îmi amintesc o dată că am întrebat-o dacă maică-mea o să moară și ea a dat din cam cum ar fi că „da, o să moară”. Atunci aveam vreo patru – cinci ani. Îmi amintesc că am plâns foarte mult atunci. Maică-mii nu i-am spus de ce plâng. Tot timpul am avut o relație cu ceea ce este dincolo, dar nu mi-am dezvoltat mai mult latura asta”, a mai dezvăluit Dorel Vișan.