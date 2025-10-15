Morgenstern a mărturisit, în cadrul unui GSP, că nu a avut idoli când era mică, ci doar persoane pe care le-a admirat. Printre acestea, se află și Nadia Comăneci, pe care o urmărea de la televizorul vecinilor. Iată ce a spus actrița!

Maia, despre Nadia

Actrița mărturisește cu nostalgie că, în copilărie, o urmărea pe Nadia Comăneci de la televizorul vecinilor.

„Nadia. Eu am văzut-o la vecini la tele­vizor. Noi nu aveam. Tata nu îngăduise televizor acasă. Dar la Nadia m-a lăsat să mă duc. A fost ceva extraordinar”, a spus aceasta.

„Îmi plăceau mișcările, dinamica în sine. Cum făcea. Aș fi vrut să pot face și eu așa, diagonale, flick-flack. Puteam să mă dau peste cap – dar doar în față. În spate nu reușeam. Șpagatul îl fac și acum. Dar încercând diagonale pe covor am căzut în cap. Bine că nu m-am lovit rău. Nu aveam talent”, a adăugat.

„Doar mă alintam”

În ceea ce privește sportul, Maia spune că a încercat să joace volei, însă nu se descurca „prea grozav”. Ulterior, a încercat badminton.

„Acolo a mers. Mie mi-a intrat în cap că nu sunt bună la sport, dar doar mă alin­tam. Până într-o zi, la Baza Sportivă Cireșarii, când ne-au pus să alergăm – nu mai știu de ce – și am descoperit că sunt foarte bună la rezistență!”, a spus ea.

„Am fost cea mai bună din clasă! Nu aveam vite­ză. Dar aveam rezistență. Și nici nu știam. Mi-a fost de folos și în meseria mea”, a adăugat.

Maia, despre Popovici

În ceea ce privește înnotul, actrița spune că se descurcă bine: „Și la înot eram bună! Tot așa, rezistam bine”. Ea mărturisește că și acum practică acest sport: „Nu de performanță, dar pentru vârsta mea”.

De asemenea, ea a vorbit și despre David Popovici, pe care spune că îl apreciază enorm.

„Îl prețuiesc și îl admir, și îmi e drag. Tare mi-a fost drag! M-am uitat puțin, fiind­că nu am mult timp, dar m-am bucurat!”, a spus Maia Morgenstern.