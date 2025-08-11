Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, s-a plâns că unii miniștri tot caută să scoată în evidență „greaua moștenire”, în loc să-și facă treaba. El a mai spus că mereu social-democrații, când au intrat la guvernare, au fost „parteneri serioși”.

Cuprins

Ce s-a discutat în ședința PSD despre partenerii de coaliție

Ce nemulțumiri are Grindeanu față de unii parteneri de guvernare

Ce s-a discutat în ședința PSD despre partenerii de guvernare

„Nu mă puneți să fac catalogări vizavi de partenerii de coaliție, dar pot să vă spun cum vede PSD-ul lucrurile și cum s-au discutat în . De fiecare dată când noi intrăm la guvernare, suntem parteneri serioși care se ocupă de politici de guvernare, în niciun caz să facem gherilă”, a declarat Sorin Grindeanu.

Ce nemulțumiri are Grindeanu față de unii parteneri de guvernare

În schimb, liderul PSD a spus, fără să dea nume, că unii miniștri de la partidele partenere tot caută lucruri care să scoată în evidență greaua moștenire.

„Aici mă refer, dacă vreți, la exemple în care un anumit titular de ministere nu se ocupă de politici publice, ci de a găsi fel de fel de lucruri care se scoată în evidență moștenirea extraordinar de grea pe care o au. Asta e o abordare copilărească, pe care noi n-o s-o avem niciodată.

Da, mergi la guvernare ca să faci politici publice pentru români, nu pentru a vorbi de lucruri punctuale care trebuie îndepărtate dacă au depășit o anumită linie”, a mai declarat Grindeanu.