B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Grindeanu: Unii miniștri tot caută fel de fel de lucruri care se scoată în evidență greaua moștenire. E o abordare copilărească (VIDEO)

Grindeanu: Unii miniștri tot caută fel de fel de lucruri care se scoată în evidență greaua moștenire. E o abordare copilărească (VIDEO)

Traian Avarvarei
11 aug. 2025, 15:41
Grindeanu: Unii miniștri tot caută fel de fel de lucruri care se scoată în evidență greaua moștenire. E o abordare copilărească (VIDEO)
Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD. Sursa foto: Sorin Grindeanu / Facebook

Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, s-a plâns că unii miniștri tot caută să scoată în evidență „greaua moștenire”, în loc să-și facă treaba. El a mai spus că mereu social-democrații, când au intrat la guvernare, au fost „parteneri serioși”.

Cuprins

  • Ce s-a discutat în ședința PSD despre partenerii de coaliție
  • Ce nemulțumiri are Grindeanu față de unii parteneri de guvernare

Ce s-a discutat în ședința PSD despre partenerii de guvernare

„Nu mă puneți să fac catalogări vizavi de partenerii de coaliție, dar pot să vă spun cum vede PSD-ul lucrurile și cum s-au discutat în ședință. De fiecare dată când noi intrăm la guvernare, suntem parteneri serioși care se ocupă de politici de guvernare, în niciun caz să facem gherilă”, a declarat Sorin Grindeanu.

Ce nemulțumiri are Grindeanu față de unii parteneri de guvernare

În schimb, liderul PSD a spus, fără să dea nume, că unii miniștri de la partidele partenere tot caută lucruri care să scoată în evidență greaua moștenire.

„Aici mă refer, dacă vreți, la exemple în care un anumit titular de ministere nu se ocupă de politici publice, ci de a găsi fel de fel de lucruri care se scoată în evidență moștenirea extraordinar de grea pe care o au. Asta e o abordare copilărească, pe care noi n-o s-o avem niciodată.

Da, mergi la guvernare ca să faci politici publice pentru români, nu pentru a vorbi de lucruri punctuale care trebuie îndepărtate dacă au depășit o anumită linie”, a mai declarat Grindeanu.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Sorin Grindeanu, despre eliminarea pensiilor speciale: „Este un draft pe care se lucrează. Ministrul Justiţiei şi colegii mei îşi dau tot concursul pentru a putea fi adoptat cât mai repede”
Politică
Sorin Grindeanu, despre eliminarea pensiilor speciale: „Este un draft pe care se lucrează. Ministrul Justiţiei şi colegii mei îşi dau tot concursul pentru a putea fi adoptat cât mai repede”
Bilanțul lui Cătălin Predoiu după inundațiile din Suceava și Neamț: peste 1.500 de misiuni și sute de vieți salvate
Politică
Bilanțul lui Cătălin Predoiu după inundațiile din Suceava și Neamț: peste 1.500 de misiuni și sute de vieți salvate
Călin Georgescu, întâmpinat de susținători la IPJ Ilfov! Gestul pe care l-a făcut în fața fanilor săi
Politică
Călin Georgescu, întâmpinat de susținători la IPJ Ilfov! Gestul pe care l-a făcut în fața fanilor săi
Grindeanu insistă să continue investițiile prin „Anghel Saligny”: Ministerul Finanțelor să găsească sursele de finanțare (VIDEO)
Politică
Grindeanu insistă să continue investițiile prin „Anghel Saligny”: Ministerul Finanțelor să găsească sursele de finanțare (VIDEO)
Școala nu va începe pe 8 septembrie! Profesorii continuă protestele: „Educația nu poate fi tratată din punct de vedere contabil”
Politică
Școala nu va începe pe 8 septembrie! Profesorii continuă protestele: „Educația nu poate fi tratată din punct de vedere contabil”
PSD rămâne la guvernare, însă pune condiții pentru ședințele coaliției. Anunțul făcut de Sorin Grindeanu: „Astea sunt condițiile pe care PSD-ul le are astăzi” (VIDEO)
Politică
PSD rămâne la guvernare, însă pune condiții pentru ședințele coaliției. Anunțul făcut de Sorin Grindeanu: „Astea sunt condițiile pe care PSD-ul le are astăzi” (VIDEO)
Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD: „PSD nu a intrat la guvernare ca să iasă după două luni de zile, asta să fie limpede!”/„Atitudinea colegilor noștri de la USR trebuie categoric revizuită”
Politică
Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD: „PSD nu a intrat la guvernare ca să iasă după două luni de zile, asta să fie limpede!”/„Atitudinea colegilor noștri de la USR trebuie categoric revizuită”
Bujduveanu anunță tăieri de cheltuieli pentru șefii din companiile Capitalei: „Am redus indemnizațiile directorilor și membrilor consiliilor de administrație din companiile municipale”
Politică
Bujduveanu anunță tăieri de cheltuieli pentru șefii din companiile Capitalei: „Am redus indemnizațiile directorilor și membrilor consiliilor de administrație din companiile municipale”
Guvernul Donald Tusk, sub presiune după subvențiile acordate unui club de swingeri. Poate premierul să gestioneze criza?
Externe
Guvernul Donald Tusk, sub presiune după subvențiile acordate unui club de swingeri. Poate premierul să gestioneze criza?
Jale cu implementarea PNRR și la capitolul spitale. Pîslaru: 3 ani nici n-am știut ce vrem, spre disperarea Comisiei Europene / Vestea bună e că vom avea 8 spitale gata până în august 2026 (VIDEO)
Politică
Jale cu implementarea PNRR și la capitolul spitale. Pîslaru: 3 ani nici n-am știut ce vrem, spre disperarea Comisiei Europene / Vestea bună e că vom avea 8 spitale gata până în august 2026 (VIDEO)
Ultima oră
15:40 - Sorin Grindeanu, despre eliminarea pensiilor speciale: „Este un draft pe care se lucrează. Ministrul Justiţiei şi colegii mei îşi dau tot concursul pentru a putea fi adoptat cât mai repede”
15:32 - Soția și fiul lui Mihai Leu, omagiu adus fostului campion român. Ce au declarat cei doi, după accidentul în care a fost implicat Marco Leu
15:26 - Două creșe noi se construiesc de la zero, cu fonduri europene, în Sectorul 6. Vor fi gata în mai puțin de un an (GALERIE FOTO)
15:23 - Bilanțul lui Cătălin Predoiu după inundațiile din Suceava și Neamț: peste 1.500 de misiuni și sute de vieți salvate
15:04 - O femeie a mințit polițiștii că este agresată de soț și se află în pericol! Ce amendă a primit, în urma acestei glume
14:58 - Irinel Columbeanu, ajutat de fiică să-și achite restanțele la azil: „Nu ajută și la treburi, la grădinărit, ca alți pensionari, lui îi place numai să admire natura și să lectureze”
14:58 - Călin Georgescu, întâmpinat de susținători la IPJ Ilfov! Gestul pe care l-a făcut în fața fanilor săi
14:57 - Pieton de 57 de ani, spulberat de o mașină. Șoferul a fugit de la fața locului
14:45 - Caz atipic în Iași! O femeie și fiul ei au fost atacați de propria vacă. În ce stare se află cei doi
14:30 - Grindeanu insistă să continue investițiile prin „Anghel Saligny”: Ministerul Finanțelor să găsească sursele de finanțare (VIDEO)