Majda, despre tatăl ei biologic: „Când nimeni nu mi-ar fi dat vreo șansă că îl mai pot găsi, eu l-am adus în România, după 25 de ani”

a trăit fără ei, de la vârsta de un an, când el a plecat. Douăzeci și cinci de ani mai târziu, ea l-a găsit, scrie .

Cum s-au regăsit

„A fost o emoționantă. Când nimeni nu mi-ar fi dat vreo șansă că îl mai pot găsi, eu l-am adus în România, după 25 de ani. L-am găsit singură. De fapt, am fost la Ambasada Libiei și i-am rugat să mă anunțe dacă vreodată o să afle ceva despre el. Am vrut să-l cunosc, să știu cine este tatăl meu. Nu l-am judecat și i-am mulțumit Lui Dumnezeu că mi-a oferit această șansă. Nimeni nu se aștepta să-l mai găsesc, având în vedere că eu aflasem că el murise. Doar că eu nu am crezut și nu am încetat a-l căuta. S-a dovedit a fi o știre falsă și l-am găsit. Așa cum am mai spus: m-a ajutat mult să înțeleg și mai multe despre mine”, a declarat Majda pentru Viva, conform Click.

Majda a fost crescută în toți anii de mama ei, pe care o consideră „o eroină”.

„Mama este eroina mea. Ea mi-a fost și mamă și tată. M-a susținut și m-a însoțit la aeroport. Când eram mică, visam să fac un Crăciun alături de părinții mei. Asta am și scris în biletul pentru Moș Crăciun. Și Dumnezeu mi-a îndeplinit visul. După 25 de ani, s-a întâmplat să-l cunosc fix de Crăciun. Probabil încă păstrează mami scrisoarea mea către Moș Crăciun. Sunt convinsă că ei nu i-a fost deloc ușor, dar a fost alături de mine”, a declarat Majda.