Majda Aboulumosha, dezvăluiri emoționante! Vedeta și-a regăsit tatăl după 25 de ani în care l-a crezut mort: „Mi-am îmbrățișat visul”

Majda Aboulumosha este cunoscută de toată lumea datorită serialelor în care a jucat sau . De curând, vedeta a avut parte de o întâlnire extraordinară cu tatăl său după o perioadă de 25 de ani în care l-a crezut mort.

Drama din trecutul Majdei Aboulumosha

Cu toate că are mereu zâmbetul pe buze și îi încântă pe telespectatori cu buna sa dispoziție, puțini sunt cei care cunosc drama prin care a trecut Majda în viața sa.

Se pare că celebra prezentatoare TV a fost părăsită de tatăl ei la vârsta de un an. Chiar și așa, nu și-a dat niciodată tatăl în judecată și a fost mulțumită să-l găsească în cele din urmă după o viață de căutări.

„(…) Am bătut la ușa Ambasadei Libiei și am spus că, dacă vreodată se aude ceva despre tatăl meu, eu îmi doresc să-l cunosc, iar telefonul a apărut la scurt timp. Am primit un telefon de la un coleg de facultate care fusese cu tata. Povestea e lungă și mie nu-mi place să plictisesc. Pe scurt: mi-am îmbrățișat tatăl după 25 de ani, mi-am îmbrățișat visul și nu am încetat niciodată să cred. și i-am mulțumit Lui Dumnezeu că mi-a fost alături.

Când ești mic, nu înțelegi tot ce se întâmplă și se pot instala tot felul de traume, trebuie doar să înveți să-ți îmbrățișezi anumite dureri și să le lași să plece. Totul se întâmplă cu un scop, iar eu am avut-o pe mami, care mi-a fost tot și mi-a oferit toată iubirea din lume. Familia m-a făcut să mă simt specială și mi-a amintit să nu uit să zâmbesc. Oamenii din jurul meu mă văd optimistă, și asta simt mereu să fac: să dăruiesc în jurul meu bucurie”, a dezvăluit aceasta, potrivit .