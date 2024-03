Mama lui Beyoncé se războiește cu comentariile rasiste ale haterilor care o acuză pe vedetă că și-a schimbat look-ul ca să pară „mai albă”

Mama lui i-a criticat pe „micuții hateri” care au sugerat că vedeta și-ar fi făcut o intervenție pentru a-și deschide tonul pielii pentru premiera ultimului său film. Cântăreața a optat pentru un păr blond platinat și a purtat o rochie argintie la evenimentul de premieră a filmului său, pe covorul roșu.

Beyoncé criticată pentru că le-a părut fanilor că e prea albă

pe rețelele de socializare pentru că și-a schimbat aspectul și au spus că „era mult prea albă”.

Într-o postare lungă pe Instagram, Tina Knowles și-a apărat fiica și a spus că aceste comentarii sunt rasiste.

Ea a mai spus că oamenii care o acuză pe Beyoncé că ar fi făcut intervenții pentru a-și deschide tonul pielii sunt „proști” și „ignoranți”.

„Ea face un film, numit Renașterea, în care întreaga temă este argintiul, poartă păr argintiu, merge pe un covor argintiu și are oținută argintie sugestivă, iar voi, aiuriților, decideți că ea încearcă să devină o femeie albă și că își albește pielea?” a scris ea.

Comentariile Tinei au fost postate alături de un montaj video al lui Beyoncé – inclusiv o fotografie de la premieră – pe fundalul piesei sale Brown Skin Girl.

Beyoncé a lansat piesa în 2019, ca parte a coloana sonoră a filmului The Lion King: The Gift. Tina Knowles a participat la premiera mondială a filmului „Renaissance: A Film By Beyoncé” la Samuel Goldwyn Theatre pe 25 noiembrie.

Postarea Tinei pe Instagram a fost apreciată de peste 250.000 de ori de când a distribuit-o marți seara. Femeia, în vârstă de 69 de ani a mai spus că e „bolnavă și obosită” atunci când vede că oamenii îi atacă fiica, „în loc să o sărbătorească ca pe propria lor soră sau pur și simplu să o ignore dacă nu le place de ea”.

Ea a recunoscut că Beyoncé s-ar fi supărat pe ea pentru postare, dar a spus că s-a săturat de critici.

„Această fată își vede de treabă. Ajută oamenii ori de câte ori poate. Promovează mereu femeile de culoare și persoanele defavorizate”, a scris ea.

Renaissance: A Film by Beyoncé – care promnovează turneul mondial al albumului ei câștigător de Grammy – a avut premiera sâmbătă la Los Angeles și va rula de vineri în cinematografele din întreaga lume.

Albumul este primul ei proiect solo după o pauză de șase ani.