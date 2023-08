Mamă pentru a șaptea oară!? Ce anunț a făcut Anca Serea pe rețelele sociale

s-au căsătorit în 2015 și sunt un cuplu remarcabil în lumea showbizului. Au în total patru copii împreună, plus doi adolescenți din căsătoria anterioară a Ancăi cu Filip Poplingher, care s-a stins din cauza leucemiei.

Anca Serea și Adi Sînă se pregătesc să devină părinți pentru a șaptea oară!?

Deși în trecut, de a aduce pe lume încă un copil, motivând că suferă de anemie, acum pare că și-a schimbat părerea. Aflată într-o vacanță în Italia, personalitatea publică pare să fi reconsiderat situația și a dezvăluit noutatea pe propriul ei cont de Instagram. Un admirator i-a adresat Ancăi întrebarea dacă are planuri pentru un alt copil, iar răspunsul primit a fost clar și categoric – că deja lucrează în această direcție, scrie .

„Am început..de ce credeți că am plecat singuri în vacanță?”, a spus Anca, pe pagina ei de socializare.

Vedeta are un tratament pentru anemie

Anca Serea a dezvăluit că a avut o anemie și a început un tratament medical. Acum se simte mai bine și ia vitamine și în vacanță. Pe Instagram, a postat o poză luând șase pastile dimineața devreme.

„Întotdeauna am zis că-mi plac copiii, cred că e mai mult decât evident lucrul acesta. Îmi doresc să mai facem copii, dar acum cum o vrea Dumnezeu. Adi își mai dorește o fetiță. Nu e nimic senzațional! Eu am o anemie, o problemă de sănătate. Am un tratament prescris de medic, este un tratament susținut. Deocamdată mă simt bine”, a spus vedeta, pentru Click.ro!