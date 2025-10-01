B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Mara Bănică, despre ce nu s-a văzut la „Asia Express”: „Nu am vrut să mă plâng de asta, dar, credeți-mă, mi-a fost greu de tot”

Mara Bănică, despre ce nu s-a văzut la „Asia Express”: „Nu am vrut să mă plâng de asta, dar, credeți-mă, mi-a fost greu de tot”

Selen Osmanoglu
01 oct. 2025, 08:55
Mara Bănică, despre ce nu s-a văzut la „Asia Express”: „Nu am vrut să mă plâng de asta, dar, credeți-mă, mi-a fost greu de tot”
Sursa foto: Facebook / @America Express Romania
Cuprins
  1. Ce nu s-a văzut la TV
  2. Ce a impresionat-o în emisiune

Mara Bănică a vorbit despre experiența „Asia Express” și despre ce nu s-a văzut la TV. Aceasta a mărturisit că i-a fost foarte greu.

Ce nu s-a văzut la TV

Mara Bănică a participat la „Asia Express”, pe „Drumul Eroilor”, cu Serghei Mizil. Aceasta a povestit cum a fost experiența, dincolo de imaginile difuzate la TV.

„Tot ce se întâmplă în Asia Express e o provocare, și nu doar pentru mine, cred că pentru toți concurenții. Au fost probe fizice foarte, foarte grele pentru noi cel puțin. Pentru că avem o vârstă onorabilă, pentru că nu suntem chiar cei mai sportivi”, a spus Mara Bănică, pentru Viva.

„Apoi, vremea în sine a fost cumplită: ploaie, ploaie, apoi iar ploaie! Și între aceste ploi, un soare arzător, umiditate extrem de ridicată… Ce nu știe nimeni – și vă spun vouă acum – este că eu am o problemă mare cu mulțimile de oameni”, a adăugat.

„Mi se face rău în aglomerație, intru în mici atacuri de panică. Se cheamă agorafobie. Nu am vrut să mă plâng de asta, dar, credeți-mă, mi-a fost greu de tot. Însă nu am lăsat să se vadă asta. Nu m-am plâns, am îndurat cu stoicism, că știam unde am venit!”, a mai spus aceasta.

Ce a impresionat-o în emisiune

Mara Bănică reucnoaște că a fost impresionată de oamenii pe care i-a întâlnit în cadrul emisiunii. În ciuda condițiilor grele în care trăiau acolo, oamenii erau întotdeauan fericiți, iar acest aspect a impresionat-o pe concurentă, spune ea.

„Pe mine m-a impresionat faptul că oamenii care trăiau la limita sărăciei erau fericiți. Mai fericiți decât mulți dintre noi! Nu știau că există și o altfel de viață și vorba „să faci rai din ce ai se aplica perfect acolo”, a spus Mara Bănică.

Ea a mai menționat că a făcut haz de necaz în toate situațiile, alături de Serghei Mizil. Aceasta a fost cheia salvării pentru cei doi.

„Top al momentelor amuzante? Păi noi am râs continuu și din orice! În primul rând, de noi. Uneori am fost absolut imbecili, alteori geniali, dar cred că am făcut haz de necaz mereu, și asta ne-a salvat întotdeauna”, a adăugat.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
David Măruță și Ilona Tand, final neașteptat! Relația lor s-a terminat brusc, iar Andra a spus totul
Monden
David Măruță și Ilona Tand, final neașteptat! Relația lor s-a terminat brusc, iar Andra a spus totul
Dan Negru, despre o posibilă revenire la „Te pui cu blondele”: „Trecutul e un loc frumos de vizitat, dar nu de trăit în el”
Monden
Dan Negru, despre o posibilă revenire la „Te pui cu blondele”: „Trecutul e un loc frumos de vizitat, dar nu de trăit în el”
Irina Columbeanu, reuniune emoționantă cu Monica Gabor la Dubai. Imagini rare cu mama și mătușa ei (VIDEO)
Monden
Irina Columbeanu, reuniune emoționantă cu Monica Gabor la Dubai. Imagini rare cu mama și mătușa ei (VIDEO)
Florin Dumitrescu: „Fac ca toți dracii”. Ce nu se vede la „MasterChef”
Monden
Florin Dumitrescu: „Fac ca toți dracii”. Ce nu se vede la „MasterChef”
Noutățile lunii octombrie la Netflix. Filmele și serialele care te țin în fața ecranului
Monden
Noutățile lunii octombrie la Netflix. Filmele și serialele care te țin în fața ecranului
Madonna, dezvăluiri cutremurătoare despre lupta pentru custodia fiului ei: „Am vrut să-mi tai brațele. M-am gândit la sinucidere”
Monden
Madonna, dezvăluiri cutremurătoare despre lupta pentru custodia fiului ei: „Am vrut să-mi tai brațele. M-am gândit la sinucidere”
Irina Fodor, o mamă strictă. Ce restricții i-a impus fiicei ei, Diana: „Nu vreau să o frustrez”
Monden
Irina Fodor, o mamă strictă. Ce restricții i-a impus fiicei ei, Diana: „Nu vreau să o frustrez”
Acestea sunt primele simptome ale bolii care ar fi ucis-o pe Ioana Popescu. Boala poate evolua fără semne evidente
Monden
Acestea sunt primele simptome ale bolii care ar fi ucis-o pe Ioana Popescu. Boala poate evolua fără semne evidente
Cum a aflat Dana Roba că e înșelată de iubit: „Un nenorocit” (FOTO)
Monden
Cum a aflat Dana Roba că e înșelată de iubit: „Un nenorocit” (FOTO)
A pierdut sarcina, iar apoi a primit un diagnostic crunt. Boala gravă de care suferă Maria de la Insula Iubirii: „Nu mă așteptam”
Monden
A pierdut sarcina, iar apoi a primit un diagnostic crunt. Boala gravă de care suferă Maria de la Insula Iubirii: „Nu mă așteptam”
Ultima oră
11:49 - „Cine știe cum o cheamă și de ce a ajuns să cânte pe stradă? Trecătorii au vrut să-i dea bani”. Mesajul care a indignat-o pe Maia Morgenstern
11:41 - Explozie în timpul festivalului Oktoberfest din Munchen. Autoritățile au închis evenimentul. Un om a murit
11:30 - David Măruță și Ilona Tand, final neașteptat! Relația lor s-a terminat brusc, iar Andra a spus totul
11:29 - Zăpada ar putea atinge 30-40 de centimetri la Bâlea Lac. Meterologii anunță Cod Portocaliu de ninsori în Munții Făgăraș
11:26 - Dan Negru, despre o posibilă revenire la „Te pui cu blondele”: „Trecutul e un loc frumos de vizitat, dar nu de trăit în el”
11:11 - Sorin Grindeanu (PSD): „Vom acorda a doua tranșă din sprijinul de 800 de lei pentru pensionarii cu venituri sub 2.574 lei”. Când vor ajunge banii la beneficiari
10:56 - Serghei Lavrov, despre alegerile din Republica Moldova: ”Sunt frauduloase. Sunt chiar uimit cum voturile alegătorilor pot fi manipulate atât de flagrant”
10:53 - Un fiu și-a bătut mama până la moarte după ce i-a cerut „violent” moștenirea, timp de două săptămâni
10:49 - Retragerea serialului „Plaha” de pe YouTube dă naștere la controverse. Explicațiile producătorilor de la Jurnal TV
10:48 - Pericolul căștilor purtate prea mult: tinerii riscă să nu mai înțeleagă conversațiile