Mara Bănică a vorbit despre „Asia Express” și despre ce nu s-a văzut la . Aceasta a mărturisit că i-a fost foarte greu.

Ce nu s-a văzut la TV

Mara Bănică a participat la „Asia Express”, pe „Drumul Eroilor”, cu Serghei Mizil. Aceasta a povestit cum a fost experiența, dincolo de imaginile difuzate la TV.

„Tot ce se întâmplă în Asia Express e o provocare, și nu doar pentru mine, cred că pentru toți concurenții. Au fost probe fizice foarte, foarte grele pentru noi cel puțin. Pentru că avem o vârstă onorabilă, pentru că nu suntem chiar cei mai sportivi”, a spus Mara Bănică, pentru .

„Apoi, vremea în sine a fost cumplită: ploaie, ploaie, apoi iar ploaie! Și între aceste ploi, un soare arzător, umiditate extrem de ridicată… Ce nu știe nimeni – și vă spun vouă acum – este că eu am o problemă mare cu mulțimile de oameni”, a adăugat.

„Mi se face rău în aglomerație, intru în mici atacuri de panică. Se cheamă agorafobie. Nu am vrut să mă plâng de asta, dar, credeți-mă, mi-a fost greu de tot. Însă nu am lăsat să se vadă asta. Nu m-am plâns, am îndurat cu stoicism, că știam unde am venit!”, a mai spus aceasta.

Ce a impresionat-o în emisiune

Mara Bănică reucnoaște că a fost impresionată de oamenii pe care i-a întâlnit în cadrul emisiunii. În ciuda condițiilor grele în care trăiau acolo, oamenii erau întotdeauan fericiți, iar acest aspect a impresionat-o pe concurentă, spune ea.

„Pe mine m-a impresionat faptul că oamenii care trăiau la limita sărăciei erau fericiți. Mai fericiți decât mulți dintre noi! Nu știau că există și o altfel de viață și vorba „să faci rai din ce ai se aplica perfect acolo”, a spus Mara Bănică.

Ea a mai menționat că a făcut haz de necaz în toate situațiile, alături de Serghei Mizil. Aceasta a fost cheia salvării pentru cei doi.

„Top al momentelor amuzante? Păi noi am râs continuu și din orice! În primul rând, de noi. Uneori am fost absolut imbecili, alteori geniali, dar cred că am făcut haz de necaz mereu, și asta ne-a salvat întotdeauna”, a adăugat.