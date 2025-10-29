Mara a fost corespondent de . Aceasta mărturisește că a trăit istoria, pe fronturile din Irak, Afganistan și Kosovo. Iată ce spune despre acea perioadă!

„Am trăit istorie pe viu”

Mara Bănică a vorbit despre perioada în care a fost corespondent de război. Ea spune că a trăit istoria și a văzut realitatea crudă cu proprii ochi.

„Am trăit istorie pe viu. Relatările mele din acea perioadă vor fi, peste ani, parte din istoria acelor evenimente. Am văzut moarte, durere nesfârșită, groază, disperare… tot ce e mai rău. La Madrid, de exemplu, niște bombe puse într-o dimineață în metrou au ucis peste 100 de oameni. Șaptesprezece erau români”, a povestit ea, pentru Viva.

„Le știu poveștile și acum. Le știu numele, le știu speranțele… De fiecare dată când îmi amintesc de acești oameni, sunt conștientă că le voi duce povestea cu mine toată viața. Astfel de momente te încarcă emoțional enorm. Te fac să înțelegi că jurnalistul trebuie să fie om înainte de toate, să lase microfonul jos și să fie empatic, să plângă dacă-i vine, să mângâie, să ajute, să îmbrățișeze, să spună o vorbă bună… Nu știrea-l face pe om, dacă înțelegi ce vreau eu să spun cu asta”, a adăugat.

Relația cu popularitatea?

Mara Bănică consideră că are „o relație sănătoasă” cu popularitatea: „Nu mi s-a urcat la cap niciodată și nici nu am fițe ieftine, că nu e cazul”, a spus ea.

Întrebată dacă a supărat pe cineva în showbiz, Mara a răspuns: „La mine, chestia asta cu dușmănia e așa: oamenii care nu-mi plac nu există pentru mine. Au mai fost situații în care unii s-au supărat, în care eu am greșit și mi-am cerut scuze public de fiecare dată. Am curajul ăsta să recunosc, să spun „da, am greșit!. Nu-i nimic rău în asta”.