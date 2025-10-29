B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Mara Bănică, dezvăluiri de pe front: „Am văzut moarte, durere nesfârșită, groază, disperare…”. Ce spune despre perioada în care a fost corespondent de război

Mara Bănică, dezvăluiri de pe front: „Am văzut moarte, durere nesfârșită, groază, disperare…”. Ce spune despre perioada în care a fost corespondent de război

Selen Osmanoglu
29 oct. 2025, 09:37
Mara Bănică, dezvăluiri de pe front: „Am văzut moarte, durere nesfârșită, groază, disperare…”. Ce spune despre perioada în care a fost corespondent de război
Cuprins
  1. „Am trăit istorie pe viu”
  2. Relația cu popularitatea?

Mara Bănică a fost corespondent de război. Aceasta mărturisește că a trăit istoria, pe fronturile din Irak, Afganistan și Kosovo. Iată ce spune despre acea perioadă!

„Am trăit istorie pe viu”

Mara Bănică a vorbit despre perioada în care a fost corespondent de război. Ea spune că a trăit istoria și a văzut realitatea crudă cu proprii ochi.

„Am trăit istorie pe viu. Relatările mele din acea perioadă vor fi, peste ani, parte din istoria acelor evenimente. Am văzut moarte, durere nesfârșită, groază, disperare… tot ce e mai rău. La Madrid, de exemplu, niște bombe puse într-o dimineață în metrou au ucis peste 100 de oameni. Șaptesprezece erau români”, a povestit ea, pentru Viva.

„Le știu poveștile și acum. Le știu numele, le știu speranțele… De fiecare dată când îmi amintesc de acești oameni, sunt conștientă că le voi duce povestea cu mine toată viața. Astfel de momente te încarcă emoțional enorm. Te fac să înțelegi că jurnalistul trebuie să fie om înainte de toate, să lase microfonul jos și să fie empatic, să plângă dacă-i vine, să mângâie, să ajute, să îmbrățișeze, să spună o vorbă bună… Nu știrea-l face pe om, dacă înțelegi ce vreau eu să spun cu asta”, a adăugat.

Relația cu popularitatea?

Mara Bănică consideră că are „o relație sănătoasă” cu popularitatea: „Nu mi s-a urcat la cap niciodată și nici nu am fițe ieftine, că nu e cazul”, a spus ea.

Întrebată dacă a supărat pe cineva în showbiz, Mara a răspuns: „La mine, chestia asta cu dușmănia e așa: oamenii care nu-mi plac nu există pentru mine. Au mai fost situații în care unii s-au supărat, în care eu am greșit și mi-am cerut scuze public de fiecare dată. Am curajul ăsta să recunosc, să spun „da, am greșit!. Nu-i nimic rău în asta”.

Tags:
Citește și...
Emily Burghelea va sta internată vreme de o lună, la o clinică destinată mamelor: „Andrei a plănuit”. Ce tratament urmează vedeta 
Monden
Emily Burghelea va sta internată vreme de o lună, la o clinică destinată mamelor: „Andrei a plănuit”. Ce tratament urmează vedeta 
Ce spune Vica Blochina despre titlul de „amanta celebră a României”, primit după relația cu Victor Pițurcă: „Asta e, cu asta defilăm”
Monden
Ce spune Vica Blochina despre titlul de „amanta celebră a României”, primit după relația cu Victor Pițurcă: „Asta e, cu asta defilăm”
Secretul Ramonei Bădescu pentru imunitate. „Două lingurițe în fiecare dimineață, pe stomacul gol”
Monden
Secretul Ramonei Bădescu pentru imunitate. „Două lingurițe în fiecare dimineață, pe stomacul gol”
Mihai Albu a furat startul reducerilor de Black Friday. Cât costă în această perioadă o pereche de încălțări create de designer
Monden
Mihai Albu a furat startul reducerilor de Black Friday. Cât costă în această perioadă o pereche de încălțări create de designer
Alimentul pe care Fuego a renunțat să îl mai consume: „Cel mai nociv pentru ființa umană” / Ce mâncăruri l-au ajutat să slăbească
Monden
Alimentul pe care Fuego a renunțat să îl mai consume: „Cel mai nociv pentru ființa umană” / Ce mâncăruri l-au ajutat să slăbească
Cât costă sandalele și pantofii creați de Mihai Albu. Designerul a furat startul reducerilor de „Black Friday”
Monden
Cât costă sandalele și pantofii creați de Mihai Albu. Designerul a furat startul reducerilor de „Black Friday”
Mara Bănică, postare sinceră despre Andreea Marin: „A fost prima oară când am stat față-n față”. Ce părere și-a făcut jurnalista despre „Zâna Surprizelor”
Monden
Mara Bănică, postare sinceră despre Andreea Marin: „A fost prima oară când am stat față-n față”. Ce părere și-a făcut jurnalista despre „Zâna Surprizelor”
Mădălina Ghenea, apariție incendiară pentru Dolce&Gabbana. Cum s-a lăsat fotografiată românca? Fanii sunt în extaz (GALERIE FOTO)
Monden
Mădălina Ghenea, apariție incendiară pentru Dolce&Gabbana. Cum s-a lăsat fotografiată românca? Fanii sunt în extaz (GALERIE FOTO)
Trucul Ramonei Bădescu pentru imunitate: „Două lingurițe în fiecare dimineață, pe stomacul gol”
Monden
Trucul Ramonei Bădescu pentru imunitate: „Două lingurițe în fiecare dimineață, pe stomacul gol”
Marisa Paloma are toate planurile făcute: „Următorul copil nu știm când va apărea, dar mi-ar plăcea să fie zodia leu, este o zodie bună”
Monden
Marisa Paloma are toate planurile făcute: „Următorul copil nu știm când va apărea, dar mi-ar plăcea să fie zodia leu, este o zodie bună”
Ultima oră
09:37 - Donald Trump va retrage trupele din România. Știrea a apărut în presa ucraineană. MApN a ținut informația la sertar
09:32 - În sezonul rece, părinții fac o greșeală uriașă! Așa pot transforma o simplă viroză într-un risc pentru viața copilului
09:20 - Emily Burghelea va sta internată vreme de o lună, la o clinică destinată mamelor: „Andrei a plănuit”. Ce tratament urmează vedeta 
09:04 - A treia noapte de pelerinaj la Catedrala Mântuirii Neamului. Sute de credincioși au răbdat frigul și au așteptat ore întregi pentru a se închina
09:02 - YouTube actualizează politicile de acces pe platformă. Vizionarea clipurilor violente din jocuri va fi interzisă minorilor
09:01 - O bătrână a fost uitată de un vas de croazieră pe o insulă. Ulterior, femeia a fost găsită moartă
08:52 - OpenAI susține că peste un milion de utilizatori își confesează gândurile suicidale către ChatGPT
08:30 - Economiștii trag un semnal de alarmă! România, tot mai aproape de recesiune
08:20 - Vremea în România, 29 octombrie 2025: soare și temperaturi plăcute în majoritatea regiunilor
08:17 - O actualizare dintr-un joc video cunoscut a dus la pierderi financiare semnificative pentru mii de oameni. Despre ce este vorba