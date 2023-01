Mara Bănică, dezvăluiri emoționante despre cariera sa de corespondent de război: „Dormeam pe jos, pe hol”

Mara Bănică a devenit cunoscută publicului larg după aparițiile sale în emisiuni și show-uri de televiziune.

Recent, aceasta a vorbit despre cariera sa de corespondent de război. Invitată în emisiunea online „În Oglindă”, moderată de Mihai Ghiță, vedeta a povestit despre cum au fost zilele sale petrecute în mijlocul bombardamentelor.

Mara Bănică, corespondent de război

Mara Bănică este o jurnalistă cu experiență în domeniul monden. Până în urmă cu mai mult de un an, aceasta apărea în mod constant în emisiunea „Acces Direct”, unde analiza subiectele alături de Mirela Vaida. În schimb, după 12 ani în care a colaborat cu postul Antena 1, vedeta a simțit nevoie unei schimbări din punct de vedere profesional. Ulterior, a apărut în emisiunea „Sunt celebru, scoate-mă de aici”.

În ceea ce privește cariera sa, foarte puțini dintre fanii ei cunosc faptul că a fost corespondent de război. În 2003, Mara Bănică ajungea în Irak, acolo . Jurnalista a plecat cu o cameră de filmat de buzunar și un telefon prin satelit pe care le-a folosit pentru a transmite cele mai noi informații în România, direct de pe front.

La „În oglindă” cu Mihai Ghiță, Mara Bănică a vorbit despre întreaga experiență. „Abia așteptam. Eu lucrasem pe Poliție. Eram reporter acreditat la MAI deja de 7 ani. Era prima oară când auzeam de un astfel de eveniment și se punea problema să plece reporteri de la noi. Cine să plece altcineva?! M-am dus la Cristoiu, i-am bătut la ușă și i-am zis că vreau să plec în Irak. Mi-a zis că plec, dar șeful nu voia să dea și operator așa că am plecat cu o cameră mică, a lui Cristoiu. Era o cameră de buzunar cu care am filmat singură, în timpul războiului.

Am stat acolo o lună și jumătate și am transmis de acolo. În 2003 nu aveam nicio percepție despre cum sunt primite imaginile pe care le transmit eu, cum sunt transmisiunile mele și am primit un premiu Cel mai obiectiv corespondent de război”, a explicat Mara Bănică, în emisiunea lui Mihai Ghiță, potrivit .

„M-a uns pe suflet și am înțeles apoi că de fapt eu transmiteam despre oameni și ceea ce vedeam acolo. Stăteam într-un hotel toți ziariștii”, a mai spus ea.

„Dormeam pe jos”

„Dormeam pe jos, pe hol. Ziua veneau locuitori ai Bagdadului cu hârtii în mână, la soldați și la noi. Eu am strâns vreo 700 de foi. Erau numere de telefon din toată lumea și ne rugau să sunăm la familii să le spunem că sunt bine. Aveam doar un rucsac la mine cu două perechi de chiloți și acele numere de telefon.

Am sunat toate familiile de la telefonul hotelului. La capătul firului, în toate colțurile lumii unde dădeam telefon erau lacrimi că primeau vești de acasă, de la rudele lor. Erau emigranți irakieni stabiliți în toată lumea. Le spuneam că sunt ziarist, că în Bagdad și că ruda lor trăiește. Le aduceam viață. Nu aș fi putut să stau fără să dau telefoanele acelea, m-aș fi simțit vinovată toată viața”, a mărturisit vedeta, care a fost premiată după întoarcerea din Irak.

Mara Bănică a fost premiată pentru relatările din Irak, fiind desemnată „Cel mai obiectiv corespondent de război”, la revenirea în țară.

În ceea ce privește revenirea pe TV, Mara Bănică a fost întrebată de fani, pe Facebook, când va apărea din nou. A recunoscut că duce dorul aparițiilor televizate. „Adevărul este că și mie mi s-a făcut dor. Aștept să văd dacă se materializează ceva pe gustul meu”, a scris vedeta pe Facebook.