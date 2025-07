Marcela Fota a ajuns la medic! Ce a pățit cântăreața de muzică populară

este una dintre cele mai iubite cântărețe de muzică populară din zona Olteniei și nu numai. Femeia arată exemplar și are grijă să facă îmbunătățiri atunci când simte nevoia.

Artista a ajuns în cabinetul medicului estetician de curând și a povestit care a fost motivul pentru care a apelat la procedura la care a fost supusă.

a mărturisit că a mers la medicul estetician pentru a-și scoate o aluniță de pe față pe care nu o mai dorea. Femeia a mărturisit că a fost o problemă pur vizuală și nu medicală, însă dorința ei a fost să intervină, astfel încât să se simtă mai bine.

„Medicul meu estetician m-a mușcat de obrăjor. Am avut o aluniță și am vrut neapărat să o îndepărtez. Este doar estetic, nimic altceva. Am SPF la mine, am exact ce îmi trebuie, mi-am pus punguța la mine, momentan am plasturii, dar voi sta cu fața acoperită”, a declarat Marcela Fota, la Știrile Antena Stars, conform

Ce cadou i-a făcut fiul ei cu ocazia zilei de naștere

În urmă cu cinci zile, vedeta și-a sărbătorit ziua de naștere. Artista a împlinit 48 de ani, dar se simte la fel de energică și plină de viață ca la 20 de ani. Fiul ei, David, este deja un adolescent și a surprins-o pe mama lui cu cadouri, care au făcut-o foarte fericită. Flori, pantofi și un mesaj fix la miezul nopții, au fost toate bifate de David, cu această ocazia specială.

„La 00.00, a fost primul mesaj pe care l-am primit, după care la ziua mea a venit cu un aranjament de flori (…) Mi-a luat și cadou o pereche de pantofi de la brand-ul de la care știe că port eu pantofi, a fost foarte atent cu mama lui, noi suntem foarte atenți unul cu celălalt”, a mai spus cântăreața de muzică populară.