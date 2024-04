Margareta Clipa, dezvăluiri inedite după 45 de ani de carieră: „Succesul are un preț” / Ce se întâmplă cu artista

Margareta Clipa a făcut anunțul după de 45 de ani. La vârsta de doar 18 ani, talentata cântăreață a obținut primul loc la prestigiosul concurs „Cântarea României”. Încă de la o vârstă fragedă, ea mărturisea cu încredere că va deveni cântăreață.

Margareta Clipa a făcut anunțul după 45 de ani de carieră

Artista Margareta Clipa a dezvăluit recent experiența sa în perioada comunistă, un timp în care mulți artiști au avut de suferit din cauza represiunii securității și a cenzurii. Cu toate acestea, norocul i-a surâs artistei, iar , a reușit să petreacă șase luni în America.

„Eu una nu am avut de suferit pe vremea lui Ceaușescu. Am fost un om corect și cuminte, nu am făcut prostii. Pe vremea lui Ceaușescu, necăsătorită fiind, am stat 6 luni în America. Eu am fost verificată când am fost admisă la Ciocârlia, dar se vede treaba că aveam un dosar curat.

Succesul are un preț și toată lumea vrea succes, indiferent de domeniu. În ultimul timp mulți oameni de valoare au fost dați la o parte și s-a politizat totul. Eu, de exemplu, sunt la pensie, dar muncesc în continuare.

Am 45 de ani de profesie și nu mă compar cu nimeni. Dacă vrei să te compari se poate întâmpla că alții să fie mai buni decât tine. Ca artist nu poți duce o viață plină de vacanțe, de șampanie și țigări sau cu gașca de prieteni, toate au o limită”, a declarat Margareta Clipa, pentru .