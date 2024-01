Maria Dragomiroiu, dezvăluiri despre o perioadă neagră din viață ei. Artista a fost victima violenței domestice: „M-a apucat de păr din mijlocul capului și mă târa”

Considerată una dintre cele mai remarcabile interprete de muzică populară de la noi din țară, a vorbit în cadrul unei emisiuni despre viața pe care a avut-o alături de primul soț. Se pare că artista a trecut prin momente de coșmar.

Maria Dragomiroiu, despre momentele de coșmar și violența domestică la care a fost supusă

Îndrăgita artistă de muzică populară cu Bebe Mihu. Cu toate acestea, înainte de a cunoaște ce înseamnă iubirea adevărată, Maria Dragomiroiu nu a dus o viață chiar atât de ușoară.

Invitată cu ceva timp în urmă în emisiunea „40 de întrebări”, prezentată de Denise Rifai pe Kanal D, cântăreața a povestit că a fost bătută, fără milă, de către fostul soț.

„Eram acasă și l-am sunat. Nu mi-a răspuns și am sunat-o pe soacra mea și nu mi-a răspuns nici ea. Am zis că este la soacra mea precis în garsonieră cu o femeie. Am luat un taxi și când am ajuns la lift, în cabina liftului era soacra mea. Am văzut-o că intră în panică și în momentul acela mi-am dat seama că știe ceva. În timp ce liftul urca, am coborât și a început să vorbească foarte tare ca să se audă de acolo. I-am spus că de acolo nu plec.

Am rămas pe scară, acolo am stat 2 ore în frig pe scara blocului și s-a ivit un vecin să îmi spună să intru să mă încălzesc sau să beau un pahar cu apă. A ieșit el din cameră și a intrat la omul ăsta în casă și a început să facă urât. Am ieșit afară, a venit liftul, a apărut și soacra mea. , mi-a dat un pumn în cap, s-a oprit liftul. Ea a zis: „Du-o mă acasă și o omoară!”

Atunci el m-a apucat de păr din mijlocul capului și mă târa. Eu plângeam. Oamenii trăgeau de el într-o parte, iar el nu și-a dat drumul până nu a plecat cu tot părul. Un an de zile am stat fără niciun fir de păr acolo", a mărturisit Maria Dragomiroiu

Maria Dragomiroiu, copilărie în sărăcie și lipsuri

Cu toate că în prezent are tot ceea ce își dorește, cântăreața în vârstă de 68 de ani a fost marcată de lipsuri și sărăcie. Maria Dragomiroiu a dezvăluit că a avut o copilărie dificilă, fiind al treilea copil al părinților.

„Eram mică, eram la țară cu porcii și cu vitele pe deal. Nu aveam televizor. Mâncam dude cu porcii. Mergeam cu porcii la dude, pe marginea drumului, mă urcam în dud și îl scuturam. să prind drag de cântecul popular, ascultând la radio, care stătea în camera noastră mare de 9 m pătrați, unde încăpeau două paturi și o măsuță mică. Eram 3 frați și 2 părinți care dormeam acolo. Acolo dormeam, acolo mâncam, acolo depănam povești la lumina lămpii”, a spus aceasta în podcastul moderat de Adrian Enache.