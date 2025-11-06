Horia Moculescu a ajuns de urgență la spital, însă aflarea acestei vești nu a speriat-o pe fosta lui soție, Mariana Moculescu. Femeia este sigură că compozitorul nu este într-un punct critic al vieții sale, în ciuda vârstei înaintate și a gravelor afecțiuni pulmonare.

Mariana Moculescu: „Sper să nu fie și un joc pentru a atrage lumea la spectacolele lui”

Fosta soție a lui Horia Moculescu pune la îndoială gravitatea problemelor cu care se confruntă. Mariana Moculescu îi contrazice pe cei care cred că artistul este pe patul de moarte, susținând că artistul va mai trăit mulți ani de acum încolo. Femeia speră că ceea ce se vehiculează despre starea fostului ei soț să fie realitatea, nu o schemă de publicitate pentru a atrage oameni la concertele sale.

„Toamna, unele boli pulmonare, cum are și Horia, se acutizează. El a mai pățit așa, și în alți ani. Părerea mea, din ce m-am interesat, că noi doi nu vorbim, este că viața lui nu este în pericol, nu acum îi este sfârșitul, așa cum cred mulți. Așa e bătrânețea.

Să nu se mai agite atâta lumea, de grija lui, că mai are de trăit mult și bine. Se îngrijește, mănâncă bine, are programate și niște concerte în noiembrie.

Sper să nu fie și un joc de scenă, pentru a atrage lumea la spectacolele lui, din această lună. Medicii au zis că se ocupă de el, dar, din anunțul lor, nu mi s-a părut că e vorba despre ceva fatal”, a spus ea, pentru Click!.

Cum l-a convins Mariana Moculescu pe Horia Moculescă să se lase de fumat

Mariana Moculescu crede că starea precară de sănătate a fostului soț este efectul viciilor multiple pe care le-a avut acesta. Femeia susține că artistul a fost un fumător înrăit și dependent de .

„El a fumat enorm, câte trei pachete, câte 60 de țigări pe zi, fumul acela și toate chimicalele i-au distrus plămânii, acum stă pe oxigen și acasă. A fost un om vicios. A jucat la jocurile de noroc, a fost obsedat chiar. Când nu mai avea bani, juca poker pe bețe de chibrit. Și fuma mult, era mereu într-o stare de nervi, că tot pierdea bani, pe la păcănele.

Fuma și țigări cubaneze, din foi, foarte tari. S-a lăsat de fumat când i-am zis să stingă țigara în scrumiera pe care i-o umplusem cu muguri de zambilă. Zic: «Vezi, cum sfârâie florile, când stingi țigara? Așa se întâmplă și cu plămânii tăi, când fumezi». S-a speriat, mi-a dat dreptate”, a povestit Mariana Moculescu refuză să îl viziteze pe Horia la spital.

De ce nu vrea Mariana Moculescu să-l viziteze pe Horia Moculescu la spital

Mariana Moculescu și Horia Moculescu au luat-o pe drumuri separate în urmă cu 25 de ani, însă nu toate rănile sunt vindecate. Fosta soție a compozitorului susține că bărbatul a rănit-o enorm, lăsând-o și fără locuință și fără fiică.

„Îi doresc sănătate, dar nu aș merge la el, la . M-a supărat foarte mult, din cauza lui am rămas fără casă și stau cu chirie. Mi-a luat și fata, pe Nidia. Dar, fiind tatăl fiicei mele, îi urez sănătate! Este un compozitor foarte talentat, un solist de excepție, dar cu mine n-a fost un om bun. Mi-a zdrobit sufletul”, a declarat fosta soție a compozitorului.

Medicii evită să se pronunțe în cazul lui Horia Moculescu, având în vedere că vârsta înaintată și problemele avansate de sănătate îngreunează semnificativ procesul de stabilizare. În prezent, artistul primește îngrijiri specializate, în regim permanent.