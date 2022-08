Marina Almășan a chemat de urgență ambulanța! Celebra prezentatoare a dat un anunț îngrijorător: „N-am avut o stare prea bună”

Marina Almășan, una dintre cele mai longevive prezentatoare tv, se află izolată de câteva zile în casă, după ce a fost diagnosticată pentru a doua oară cu Covid, cu o zi înainte să plece în Egipt, de unde ar fi urmat să transmită ma multe corespondențe despre locurile pe care le vizita. Vedeta tv l-a trimis însă în locul său pe nepotul ei, Horia.

Ce a pățit Marina Almășan

prin momente dificile. Vedeta de televiziune și-a dat seama că se întâmplă ceva, așa că s-a testat acasă de coronavirus, iar rezultatul a fost pozitiv. Din acest motiv, prezentatoarea a sunat imediat la ambulanță și se află în autoizolare la domiciliu.

„Am făcut Covid, nu știu de unde l-am luat. De vreo trei zile stau acasă. Am fost la un eveniment in memoriam Lucian Avramescu, o lansare post-mortem, a fost lume multă și probabil de acolo. E mai ușor decât prima oară, dar e Covid. N-am avut o stare prea bună, am chemat și ambulanța. Sunt și vaccinată.

M-a durut capul foarte tare vreo două zile, plus o stare de moleșeală, pe care am pus-o pe seama căldurii. Apoi mi-am făcut singură un test rapid și a ieșit pozitiv. A luat și regizoarea emisiunii mele, care și a ea fost la eveniment”, a mărturisit Marina Almășan pentru

Vedeta a fost nevoită să-și anuleze vacanța

că are Covid cu o zi înante să plece în Egipt. Pentru că îmbarcarea era chiar în următoarea zi, ea a fost nevoită să renunțe la planurile de vacanță.

„Am fost diagnosticată cu o zi înante de a pleca în Egipt. Aveam o colaborare cu o agenție, care m-a invitat să merg pentru o săptămână să fac corespondențe de acolo. Am renunțat și s-a dus în locul meu nepotul, fiul fratelui meu, care e adolescent și face el corespondențe de acolo”, a adăugat vedeta tv.

De ce nu a apelat la fiul său să meargă în Egipt

Marina s-a gândit să-l trimită în Egipt pe fiul său, Victor, însă s-a răzgândit, iar motivul este unul întemeiat.

„Victoraș acum are iubită, nu mai poate merge așa oriunde și oricând. Am mai fost în Egipt de două ori, o dată în vacanță și cu Socaciu”, a adăugat Marina Almășan.