Marina Almășan trăiește din nou emoția unei iubiri care o luminează vizibil. La 59 de ani, . Fericirea a revenit în viața sa într-un mod neașteptat, dar profund. Bărbatul care i-a redeschis inima este omul de afaceri Sorin Mărcuș, o prezență cunoscută din trecutul său.

Cei doi se cunosc încă din adolescență, iar legătura lor a evoluat natural într-o poveste de dragoste. De Sărbători, vedeta TVR 2 a primit nu doar cadouri, ci mai ales liniște, siguranță și pace sufletească. Vedeta a făcut și prima declarație despre omul care i-a adus această stare de bine.

Ce spune Marina Almășan despre noul capitol de iubire

După Sărbătorile de Iarnă, trăite în tihnă și armonie, Marina Almășan a ales să rupă tăcerea. Aceasta a ales să vorbească deschis despre starea de liniște și împlinire care o însoțește.

„I-am recitat, lângă brad, o poezie gingașă, despre răbdare si speranță, și mi-a adus un dar neașteptat. Nu spun și „nevisat”. Noile începuturi sunt, de fapt, cele mai frumoase daruri pe care le putem primi, sau, și mai bine, pe care ni le putem oferi noi, nouă înșine.

Într-un moment în care viața mea părea a fi o corabie în derivă, am reîntâlnit un chip frumos, din adolescența mea. Și …m-am transportat cu totul în acea vârstă, care a rămas, pe undeva, în sufletul meu. Iar chipul meu – spun unii – vorbește de la sine despre ceea ce trăiesc.

Mă bucur să descopăr în oameni altceva, decât imaginea fabricată de presă. Și sper că același lucru îl va face si Sorin. Până una-alta, cu înțelepciunea pe care mi-a dat-o Trecutul, încerc să mă bucur de fiecare clipă a Prezentului. Și le mulțumesc tuturor celor care mi-au adresat mesaje, atât de calde, împărtășindu-mi bucuria”, a declarat vedeta, notează click.ro.

După un an al încercărilor, a găsit Sorin Mărcuș iubirea

La finalul anului 2025, Sorin Mărcuș și-a deschis sufletul în mod public, printr-un mesaj profund și încărcat de emoție. Omul de afaceri a vorbit cu sinceritate despre încercările dificile prin care a trecut și despre drumul anevoios care l-a condus, în cele din urmă, către fericirea de astăzi.

„Anul meu a început cu suferință și o luptă grea pentru sănătate. A fost durere, teamă, dar și o mare lecție despre cât de prețioasă este viața. Cu ajutorul lui Dumnezeu, al medicilor și prin puterea de a rezista, am trecut peste! Au urmat două încercări nereușite de a construi o poveste de dragoste. Atunci poate au durut, dar astăzi știu că nu au fost eșecuri. Dumnezeu avea un plan mai bun pentru mine! Trebuia să fiu liber din toate punctele de vedere, sufletește, emoțional, chiar și în gânduri, pentru a putea lăsa ușa deschisă persoanei care avea să vină în viața mea.

Iar acum, la final de an, trăiesc o bucurie profundă: iubesc și sunt iubit în același timp! Cu liniște, cu grijă, cu zâmbete dimineața și seara. Cu vorbe si povești de viață spuse cu adevăr pentru o cunoaștere sinceră și reală a noastră. Cu acel sentiment rar că ești exact unde trebuie, lângă omul potrivit. Pentru asta sunt recunoscător din tot sufletul”, a spus el.