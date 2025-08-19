Marina Almășan: „Zâmbetul este cel mai bun machiaj al unei femei”. Cum se menține în formă

Marina Almășan, în vârstă de 59 de ani, a dezvăluit cum se menține în formă. Tot ea a mărturisit că cel mai frumos aspect la o femeie este chiar zâmbetul.

Cuprins

Secretul menținerii în formă

Zâmbetul, cel mai bun machiaj al unei femei

„Nu arăt. Dar, încerc cu puțină trudă pentru că de la o anumită vârstă arderile nu mai sunt atât de intense și metabolismul se dă și el peste cap. Cumpătarea, ăsta e secretul în toate. Întotdeauna când nu am fost cumpătată, atunci am deraiat de pe drumul cel drept. Cumpătarea, deci să mănânci câte puțin, să mănânci din toate, să nu-ți privezi organismul de la nimic atunci când ai poftă”, a mărturisit Marina Almășan, conform .

„Întotdeauna îmi place să gust ceva, dulciuri nu mănânc, dar dacă văd ceva care mă năucește, nu se poate să nu gust. Am renunțat la carne de 5-6 ani, mi s-a părut mie că mă ajută, dar e o renunțare relaxată. Adică dacă mă duc undeva cu prietenii la un grătar, nu pot să fac pe mimoză să spun, nu, eu nu mănânc decât salată de la friptură. Mănânc și o friptură. E un regim până la urmă autoimpus, nu mi l-a dat un nutriționist sau un medic ca să trebuiască să-l respect”, a mai adăugat aceasta.

Vedeta este de acord cu ce spunea Coco Chanel, anume că este cel mai bun al unei femei.

„În rest încerc să fac mișcare, probabil că acum cu austeritatea care va cădea pe capul nostru va trebui să fac mișcare mai mult acasă, pentru că sălile costă, antrenorii costă și probabil va trebui să ajustez de undeva ca să pot să-mi plătesc, nu știu, impozitele și alte lucruri”, a spus prezentatoarea.

„Starea de bine te ajută, zâmbetul este cel mai bun machiaj al unei femei, spunea Coco Chanel. Și din punctul ăsta de vedere, eu am toate șansele să economisesc banii pe produse cosmetice, că zâmbesc mult. Zâmbesc mult și sănătos și lumea chiar mă întreabă dacă e un zâmbet teatral, mă mai întreabă unii. Nu e deloc teatral și le aduc în sprijin poze din copilăria mea în care eram rânjită în toate fotografiile. Deci e clar că nu e nimic construit, nimic fals”, a adăugat.