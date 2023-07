Marina Voica a dezvăluit la ce vârstă a vizitat pentru prima dată marea. Incredibil ce reacție a avut când a ajuns pe litoralul Mării Negre

Marina Voica a fost dintre cele mai îndrăgite cântărețe din perioada anilor 70′ și ′80. , aceasta a dezvăluit la ce vârstă a vizitat marea pentru prima dată și ce reacție a avut când a ajuns pe litoralul Mării Negre.

Cântăreața a mărturisit lucruri emoționante din copilăria ei

Una dintre cele mai iubite artiste de la noi, Marina Voica, s-a născut în urmă cu 86 de ani în Rusia. Vocea ei minunată a fost, de foarte multe ori, motivul de bucurie a multor oameni foarte mult timp.

De curând, cântăreața a mărturisit într-un interviu că a văzut marea pentru prima dată la vârsta de 24 ani, abia după ce s-a căsătorit cu Marcel Voica, alături de care a mers prima dată pe plajă.

Potrivit acesteia, cea mai frumoasă amintire din viața sa este reprezentată de primul moment în care a ajuns pe litoralul Mării Negre, în anul 1960.

„Cea mai frumoasă amintire a fost când am văzut prima dată marea. Asta a fost în anul 1960. Dar tu trebuie să știi imensitatea țării în care m-am născut. Eu m-am născut în Ivanovo, spre Nord-Est. Ca să ajungi la mare, e foarte greu; țara este așa de mare … cu toate că este înconjurată de oceane. Dar Marea Neagră este unică. Chiar dacă am traversat eu de 12 ori Atlanticul, Marea Neagră a fost singura pe care am ajuns să o văd…”, a declarat Marina Voica, notează .

Ce reacție a avut Marina Voica atunci când a văzut marea

„Era greu de imaginat că o să mă trimită cineva de la Ivanovo, la 4.000 de kilometri de mare, ca să o văd. Era foarte departe marea acolo, nu ca aici, în România. La nici 300 de km, ai ajuns la mare. Și ni se pare departe. Deci, eu cu cine să merg? Că eram mică. Apoi, la facultate când am ajuns, la Moscova, era la fel de complicat, pentru că în toate vacanțele mele de studentă sigur că mergeam acasă, la mama.

Nici nu concepeam să fac altceva. Nici nu aveam în gând să merg la mare. Pentru mine să merg la mare era ca și când aș fi mers pe Lună. Așa că nu am avut cum! Apoi, la facultate, m-am căsătorit cu colegul meu, Marcel Voica, și am venit direct în România. Și așa am văzut eu prima dată marea. Mi s-a făcut rău când am văzut așa ceva. Eu și acum mă uit și așa îmi sare inima de bucurie!”, a mai declarat Marina Voica.