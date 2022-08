Marina Voica, o fashionistă pasionată la 85 de ani! Pe ce își cheltuie artista pensia și care sunt viciile ei: „Și tot cumpăr și iar cumpăr”

Marina Voica este una dintre cele mai cunoscute soliste de muzică populară și la 85 de ani, artista se bucură din plin de viață.

La 85 de ani, Marina Voica este o fashionistă pasionată. Artista își cheltuie pensia pe haine și încălțăminte, însă își spune, cu amuzament, că ar trebui să ia o pauză de cumpărături pentru că nu mai are unde să le pună, notează

Marina Voica este pasionată de modă

Artista a recunoscut, recent, că este o împătimită al shopping-ului, însă, nu orice shopping. Marina Voica își cheltuie banii pe haine și încălțăminte, fapt despre care spune că ar trebui să se oprească, deoarece în casa ei din Breaza nu mai încap.

„Cumpăr online, de pe Internet, comand foarte mult, firmele mă știu deja și mai îmi aruncă provocări, reduceri. Și tot cumpăr și iar cumpăr. Mai mult cumpăr încălțăminte. Sunt bolnavă de încălțăminte! Cred că am mult peste 50 de perechi adunate, chiar o să le număr într-o zi. La câte am mi-ar mai trebui încă o casă, pentru toate acestea, încălțăminte, cadouri, rochii”, spune artista.

La 85 de ani, Marina Voica și-a păstrat cochetăria, dar și talia de invidiat. Încă poartă rochiile din anii de studenție, dar un pic adaptate vremurilor. Artista continuă să cânte și să , sfidând trecerea timpului.

„Casa din Breaza unde locuiesc e cam micuță acum pentru mine, mă refer că n-am unde să mai depozitez lucrurile. M-am mutat aici dintr-un apartament foarte mare din București, multe dintre lucruri, mai ales mobila masivă, le-am lăsat acolo.

Când am decis să mă mut aici, la Breaza, m-am socotit că îmi vor ajunge o baie, sufragerie, un dormitor mare, o terasă foarte frumoasă și curtea. Am zis că mi-ar ajunge casa, dar uite că nu-mi mai ajunge”, a declarat Marina Voica.

Cât de mare este pensia Marinei Voica

Marina Voica a declarat că , iar artista nu beneficiază de o pensie de la stat, deși aproape 50 de ani a fost una dintre cele mai apreciate soliste.

„Nu mă plâng nici din punct de vedere material, chiar dacă nu am pensie de la stat. Am fost artist liber profesionist. Mă mulțumesc cu pensia de urmaș (n. red. după soțul ei). Și, mulțumită Ministerului Culturii, primesc o indemnizație de merit. Datorită valorii recunoscute de public a muncii mele și a vechimii în activitatea artistică. Nu am probleme cu partea materială.

Nu am regrete, iar cea mai mare împlinire a vieții mele este că trăiesc, că mă bucur de lumea noastră”, a declarat Marina Voica.