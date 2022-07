Ce pensie primește Marina Voica după 50 de ani de carieră muzicală: „Nu am regrete, iar cea mai mare împlinire a vieții mele este că trăiesc”

Marina Voica este una dintre cele mai apreciate soliste de muzică ușoară/pop din România și de-a lungul anilor a reușit să aibă o carieră artistică impresionantă. Solista are peste 50 de ani carieră, însă pensia primită de la stat este mult mai mică decât ar trebui să primească.

În vârstă de 85 de ani, Marina Voica a vorbit despre acest subiect în cadrul unei emisiunii și susține că ‘’în viață trebuie să lupți cu nedreptatea’’.

Ce pensie are Marina Voica

Întrebată despre pensia pe care o primește în urma carierei sale, deschis despre acest subiect, susținând totodată că în viață trebuie să lupți cu nedreptatea.

‘’Nu mă plâng nici din punct de vedere material, chiar dacă nu am pensie de la stat. Am fost artist liber profesionist. Mă mulțumesc cu pensia de urmaș (după moartea soțului său). Și, mulțumită Ministerului Culturii, primesc o indemnizație de meri. Datorită valorii recunoscute de public a muncii mele și a vechimii în activitatea artistică.”a declarat Marina Voica în emisiunea ‘’La Măruță’’.

Marina Voica, despre regretele din viața ei

De asemenea, solista a mai adăugat că „Nu am probleme cu partea materială. Nu am regrete, iar cea mai mare împlinire a vieții mele este că trăiesc, că mă bucur de lumea noastră. Am dus o viață cu bucurii ducem o luptă permanent, ne facem că nu observăm ceea ce ar putea să fie rău, suferim dar mergem înainte că așa merge viața.

În viață trebuie să te lupți cu nedreptatea. Nu-i așa? Este cel mai mare dușman al omului. Fiecare om are câte o nedreptate pe care trebuie să o îndure. Eu îmi fac dreptatea mea, cred că este cel mai pozitiv lucru pentru care sunt iubită, pentru energie…Nu optimism, că eu nu sunt optimistă. Eu sunt poate realistă și încerc să văd lucrurile așa cum sunt’’ a mai declarat Marina Voica.