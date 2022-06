Marina Voica a uimit prin dinamismul emanat în platoul de filmare. Cum dansează artista la 85 de ani

Marina Voica a fost invitata unei emisiuni, unde a avut o prestație fabuloasă. Dansurile și cântecele din platou au fost pline de viață. La 85 de ani, artista este într-o formă de invidiat, notează

Cântă, dansează și transmite o energie fantastică. Marina Voica și o dovadă că vârsta nu demonstrează nimic.

„Pot să respir și asta e foarte important, trebuie să trăiesc o viață normală! Aș vrea să mai patinez, am fost patinatoare bună, să mai înot puțin. Am spus în glumă că vreau să plec în Cosmos, după ce am condus un tanc!”, a mărturisit Marina Voica, în emisiunea lui Cristi Brancu.

Inima ei a fost „reparată”

Artista a mărturisit că are un înger păzitor, căruia îi datorează forma și starea de acum, și anume, medicul care a și a făcut operă de artă din inima ei, așa cum îi place îndrăgitei cântărețe să spună. Marina Voicu a fost surprinsă să primească de la doctor un frumos tablou care o înfățișează în două ipostaze pe Marina Voica, în tinerețe și la maturitate.

„După operație, când a revenit printre noi, cu muzica și temperamentul pe care îl știți, am decis eu și alți prieteni să îi fac personal un cadou care să reflecte, de fapt, temperamentul dânsei.

Am aflat că doamna Marina Voica are concert la Arad vara aceasta. Ar fi fost indicat să îi înmânez personal acest cadou la Arad, însă nu pot fi de față pentru că unica mea fiică se căsătorește și nu pot fi acolo, și cineva care mi-e drag din Arad și iubitor de artă m-a ajutat să găsesc artistul care să facă acest tablou, pictat de un pictor din Moldova, din Comănești!”, a povestit domnul doctor Zoltan Galajda.

Artista a suferit o intervenție chirurgicală

Marina Voicu îi este profund recunoscătoare chirurgului pentru că a mers la acest pas periculos.

„E o minune ce a făcut din inima mea, e invenția lui, ceva absolut aparte! FiIndcă niciun doctor nu a vrut să mă opereze! Uite că acest om a făcut minunea, fiindcă eu nu am mai putut să respir și la un moment dat am crezut că așa rămân și așa duc viața, ba la spital, ba acasă, ba la spital. Și iată că, prin prietenul nostru comun, și-a dat seama că nu prea mă simt bine”, a povestit Marina Voica.