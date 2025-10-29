Mario Fresh a surprins pe toată lumea! A mers la hairstylist pentru o schimbare de look, dar a decis să preia controlul și să se tundă singur. Cântărețul a filmat momentul și l-a împărtășit cu fanii pe pagina sa de TikTok.

Reactia lui😂

Mario Fresh a surprins din nou! Cât de spontan este, de fapt

Mario Fresh a decis să-și transforme complet look-ul, într-un mod care i-a luat pe toți prin surprindere. În timp ce se afla la salon, artistul a avut făcut un gest neașteptat. Mai excat, a pus mâna pe și a început să se tundă singur.

Reacția stilistului a fost de uimire totală. Privea cum artistul își conturează noua frizură cu încredere și o doză bună de curaj. După câteva mișcări sigure, cântărețul i-a predat ustensila profesionistului.

Desigur, momentul nu putea rămâne doar între ei. Mario Fresh a filmat totul și a postat clipul pe rețelele sociale, unde reacțiile fanilor au venit imediat.

Ce spun fanii despre noul look al lui Mario Fresh

Reacțiile nu au întârziat să apară pe , iar comentariile au fost pe cât de amuzante, pe atât de apreciative. Fanii i-au scris mesaje precum „Să îți fie de bine”, „Impulsive”, „Oricum îți stă foarte bine!”, „Bună alegere” sau „Ți-ai făcut o tunsoare fresh!”.

Unii au glumit spunând că ar trebui să plătească mai puțin, pentru că a tuns și el o parte, iar altcineva a întrebat râzând: „Ți-a lăsat tips?”.

Cum s-a schimbat viața lui Mario Fresh după despărțirea de Alexia Eram

După despărțirea de Alexia Eram, Mario Fresh pare că a renăscut complet, atât personal, cât și profesional. Artistul a lăsat în urmă perioada tensionată și s-a concentrat pe evoluția sa. Deși relația cu fiica Andreei Esca a fost intensă și mediatizată, cântărețul a reușit să se reinventeze și să-și găsească echilibrul.

În acest moment, liniștită cu o tânără care l-a cucerit prin naturalețe și discreție. Zâmbește mai des, e relaxat și pare împăcat cu toate alegerile făcute.