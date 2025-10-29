B1 Inregistrari!
Monden » Mario Fresh a surprins din nou. A decis să se tundă singur în timpul unei vizite la salon. Reacțiile fanilor: „Ți-a lăsat tips?" (VIDEO)

Ana Beatrice
29 oct. 2025, 14:44
Sursa Foto: Captură Video/ TikTok - mariofresh
Cuprins
  1. Mario Fresh a surprins din nou! Cât de spontan este, de fapt
  2. Ce spun fanii despre noul look al lui Mario Fresh
  3. Cum s-a schimbat viața lui Mario Fresh după despărțirea de Alexia Eram
Mario Fresh a surprins pe toată lumea! A mers la hairstylist pentru o schimbare de look, dar  a decis să preia controlul și să se tundă singur. Cântărețul a filmat momentul și l-a împărtășit cu fanii pe pagina sa de TikTok.
@mariofreshReactia lui😂♬ original sound – nixo

Mario Fresh a surprins din nou! Cât de spontan este, de fapt

Mario Fresh a decis să-și transforme complet look-ul, într-un mod care i-a luat pe toți prin surprindere. În timp ce se afla la salon, artistul a avut făcut un gest neașteptat. Mai excat, a pus mâna pe mașina de tuns și a început să se tundă singur.

Reacția stilistului a fost de uimire totală. Privea cum artistul își conturează noua frizură cu încredere și o doză bună de curaj. După câteva mișcări sigure, cântărețul i-a predat ustensila profesionistului.

Desigur, momentul nu putea rămâne doar între ei. Mario Fresh a filmat totul și a postat clipul pe rețelele sociale, unde reacțiile fanilor au venit imediat.

Ce spun fanii despre noul look al lui Mario Fresh

Reacțiile nu au întârziat să apară pe TikTok, iar comentariile au fost pe cât de amuzante, pe atât de apreciative. Fanii i-au scris mesaje precum „Să îți fie de bine”, „Impulsive”, „Oricum îți stă foarte bine!”, „Bună alegere” sau „Ți-ai făcut o tunsoare fresh!”.

Unii au glumit spunând că ar trebui să plătească mai puțin, pentru că a tuns și el o parte, iar altcineva a întrebat râzând: „Ți-a lăsat tips?”.

Cum s-a schimbat viața lui Mario Fresh după despărțirea de Alexia Eram

După despărțirea de Alexia Eram, Mario Fresh pare că a renăscut complet, atât personal, cât și profesional. Artistul a lăsat în urmă perioada tensionată și s-a concentrat pe evoluția sa. Deși relația cu fiica Andreei Esca a fost intensă și mediatizată, cântărețul a reușit să se reinventeze și să-și găsească echilibrul.

În acest moment, trăiește o poveste de dragoste liniștită cu o tânără care l-a cucerit prin naturalețe și discreție. Zâmbește mai des, e relaxat și pare împăcat cu toate alegerile făcute.

