Oana Roman rupe tăcerea despre relația ei cu Marius Elisei. Ce îi făcea fostul soț: „Un an de zile numai asta am făcut”

Despărțirea dintre și nu a fost una liniștită. După ani de relație și un copil împreună, vedeta a ales să vorbească deschis despre calvarul emoțional trăit în timpul mariajului. În cadrul unui podcast realizat de Mihaela Moise, Oana a povestit detalii șocante despre anii petrecuți într-o relație toxică.

Cuprins:

Ce a trăit Oana Roman în mariajul cu Marius Elisei

De ce spune Oana Roman că a fost o relație toxică

Ce efecte au avut abuzurile asupra Oanei Roman

Cum a reușit Oana Roman să iasă din relație

Oana Roman a descris relația cu fostul ei soț ca pe un coșmar prelungit. A început cu doi ani liniștiți, dar au urmat ani de suferință, în care s-a simțit lipsită de putere și valoare.

„Mi-a trebuit mult timp ca să procesez libertatea pe care am recâștigat-o și trauma prin care am trecut. Există studii clinice care demonstrează lucrul ăsta, pentru că le-am citit pe toate. Un an de zile numai asta am făcut. Am citit tot ce există pe lumea asta. Există niște studii clinice foarte serioase care au demonstrat, clinic, că femeile care ies dintr-o relație abuzivă cu un narcisist suferă de o formă de PTSD la fel ca cei care au fost în război. Da? Identic. Adică este o formă de stres post-traumatic de nivel 3-4.”

Abuzul, chiar dacă nu a fost fizic, a fost constant și epuizant. Oana a explicat cum un astfel de comportament te face să-ți pierzi identitatea și încrederea în sine.

„Este un abuz. Am povestit foarte mult despre asta și nu numai eu. Sunt încă alte câteva persoane publice care au avut curaj să vorbească despre ce a însemnat o relație toxică și abuzivă cu un narcisist. A vorbit și Oana Radu despre asta. A vorbit și Alina Sorescu despre asta. Sunt multe femei care au avut curaj să iasă și să vorbească despre astfel de lucruri.”

„Când trăiești într-un abuz emoțional atât de crunt și care durează în timp foarte mult, un abuz care te privează de încredere, de libertate, de onoare, de demnitate ca om, care îți fură sau îți rupe reperele, puterea de a avea încredere în ce faci. Când ți se spune încontinuu că nu ești bună de nimic, că ești o prostituată, nu pot să spun celălalt cuvânt… Că nu faci bine nimic, că totul e prost.”

Vedeta a mărturisit că trăia într-o permanentă stare de teamă. Totul se întâmpla treptat, dar constant, afectându-i grav echilibrul emoțional.

“În momentul în care ieși din chestia asta, deci tu trăiești un abuz, chiar dacă el nu este fizic. E mult mai… Abuzul emoțional este cumva mai crunt. De ce? Pentru că el este constant. Un abuz fizic, cum să spun eu, o iei în momentul ăsta. Nu că ar fi în regulă, atenție. Aici nu ai timp să tragi aer în piept. Aici este o chestie care se întâmplă constant, constant, ca o picătură chinezească. Cu fiecare vorbă, cu fiecare privire, cu fiecare gest. Ajungi să-ți fie frică atunci când se deschide ușa, când se închide ușa. La fel ca și atunci când îți iei bătaie. Știi că îți e frică. Este același sentiment de a tresări, de a merge ca pe coji de ouă, de a nu spune ceva că poate declanșezi”.

Procesul a fost lung și anevoios. Vedeta a avut nevoie de ani întregi pentru a înțelege ce i se întâmplă și pentru a-și recâștiga independența.

„Eu m-am luptat aproape doi ani să scap. Trei ani m-am luptat să scap. Dar n-a fost din prima zi, că nu se întâmplă de la început. Un an jumate, doi a fost ok. După aia a început să fie așa, încet, încet, dar foarte rău a fost vreo trei ani. Plus încă vreo trei în care m-am zbătut să reușesc să ies”, a mărturisit Oana Roman, în cadrul podcast-ului realizat de Mihaela Moise, potrivit .