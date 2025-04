Maurice Munteanu, mesaj dur pe internet: „Un fel de pseudo-designer ratat, care n-a îmbrăcat niciodată bunul-simț”. Despre cine este vorba

a postat pe rețelele de socializare un dur, însă nu a dat un nume. Fanii cred că este vorba despre , având în vedere conflictele anterioare pe care le-au mai avut, scrie .

Mesajul lui Maurice

„În peisajul grotesc al opiniei românești, răsare periodic câte o umbră de individ cu apucături de profet de carton, care, în lipsa talentului, alege isteria. Un fel de pseudo-designer ratat, care n-a îmbrăcat niciodată bunul-simț, dar defilează zilnic în zdrențele lipsei de educație. Această creatură pocită, nefericită, sinistră & dezgustătoare, un cocktail de incultură, eșec lamentabil pe toate planurile, autosuficiență și hoție, nu doar intelectuală (vezi cărți scrise de alții pe care și-a pus semnătura), cât și din bani publici, se scurge inutil prin viață și prin mocirla pe care o regurgitează, precum o râmă cu rimel și rochii mini de pițipoancă refuzată la export, dar și cu o mantie falsă de moralitate. A plagiat, a mințit, a manipulat, dar, în mod fascinant, continuă să fie întrebată «ce părere are»”, a scris Maurice Munteanu.

„Nu are. Nu are păreri. Are doar zgomot. România are nevoie de idei, de valori, de caractere. Nu de loaze sonore cu pretenții de oracol. Această figură, această Chiriță cocalară, acest element social toxic, n-a creat nimic, n-a gândit nimic, n-a înălțat nimic. A furat texte, a mimat coerența, a șantajat, și-a vândut apropiații, a îmbrăcat ignoranța în negru și i-a spus «stil». Trist este că astfel de personaje devin voci în golul lăsat de adevăratele voci. Și mai trist este că, într-o țară cu o cultură atât de bogată, o figură atât de mică poate părea mare doar pentru că urlă de pe o scenă goală. Această prezență, acest «nimic cu audiență», pe care o detestă până și propria familie, trebuie tratat nu cu ură, ar fi prea mult, ci cu exact ceea ce merită: tăcerea noastră și disprețul rațional. Pentru că da, unele personaje nu se combat. Se ignoră. După ce sunt puse, elegant, la locul lor: în lada de gunoi a imposturii”, a adăugat el.

Conflictul dintre Maurice Munteanu și Dana Budeanu a început încă din 2023, când aceasta i-a spus „feshânistule pitic” și l-a acuzat că și-a tras „perete în garsonieră”.