Maurice Munteanu critică aspru ținutele președintelui Klaus Iohannis și soției sale în timpul vizitei în Africa: „Mi se pare un aspect sfidător”

președintelui Klaus Iohannis și a soției sale în timpul unei vizite oficiale în Africa. Fashion editorul a analizat aparițiile vestimentare ale cuplului prezidențial în timpul unui safari în Parcul Național Nairobi, exprimându-și părerea pe Twitter, unde imaginile au fost postate de Kenya Wildlife Service.

Maurice Munteanu a criticat ținutele purtate în Africa de Klaus Iohannis și soția lui

„Mi-e foarte greu să decupez din context ținutele pe care le poartă președintele Iohannis în Africa în momentul în care acum se întâmplă ce se întâmplă. Și nu mă refer doar la conflictul din Israel și această dramă sinistră, sau la Ucraina. Mă refer inclusiv la ce se întâmplă în acest moment în politica din România. În acest context, tu să apari îmbrăcat în alb la safari pare ușor sfidător.

Sigur că noi, acum, ar trebui să ne referim strict la ținute pentru că, de fapt, treaba mea și rolul meu până la un punct, cel puțin, este acela de a comenta niște ținute vestimentare. Dar în acest peisaj, în acest context social, economic și mai ales politic, tipul de loisir – care se referă la safari și la ținute albe -, care mă duce cu gândul, dacă vrei, la ce înseamnă un tip de glamour italian, mari antreprenori sau, nu știu, perioada de glorie a lui Franck Sinatra, Reagan (n.r. Ronald Reagan, fost președinte al SUA), dry martini, garden party ș.a. mi se pare, personal, sfidătoare.

Din nou, mi se pare un aspect sfidător. Pentru mine ca cetățean. Apoi, pentru mine ca fashion editor. Iar albul, acest alb care trimite, cumva, către o puritate, pace ș.a., în momentul acesta, prin vestimentație, nu face altceva, din punctul meu de vedere, decât să anuleze, practic, acest mesaj de pace.

Mai cu seamă că vorbim și de o prezență, mă refer la președintele Iohannis, care, de fapt, înseamnă mai mult o absență. Și-atunci, nu mai vorbim de o simplă costumație, ci la o declarație de intenție”, spune Maurice Munteanu, pentru .

Soția președintelui a încălcat protocolul vestimentar

că soția președintelui a încălcat regulile de protocol vestimentar în prima zi a vizitei oficiale în Kenya. Ea a purtat sandale asortate la un costum lila.

„Trebuie să fac o comparație cu Brigitte Macron. Și la Brigitte Macron uneori vedem piele. Dar la ea chestiunea aceasta este foarte bine controlată. Vedem ori picior, dar piciorul este acoperit în partea de jos, mă refer la încălțări. Ori brațe, dar din nou ce se întâmplă în partea de jos este acoperit complet.

Aici, la Carmen Iohannis, mâneca este mult prea scurtă. Mai cu seama că și degetele sunt la vedere. Nu mi se pare o ținută pentru o vizită oficială. Nu ar fi trebuit sub nicio formă să aleagă sandale. Reverul blazerului este unul foarte nefericit. Ne întoarcem din nou către acel lady like, care se dorește și prezidențial și Jackie Onassis. Numai că întotdeauna, nu știu cum se întâmplă, nu reușește să aibă acel look classy”, a explicat fashion editorul.

Ce a spus despre accesoriile purtate de Carmen Iohannis

Despre accesoriile de marcă, care au costat sute de euro și au fost purtate de Carmen Iohannis în timpul vizitelor oficiale alături de președinte, Maurice Munteanu a subliniat:

„În ceea ce privește alegerea sandalelor lui Valentino, asta nu mi se pare neapărat o chestiune gravă. Să nu uităm că a mai apărut odată cu o geantă Chanel. O geantă Chanel care face parte dintr-o colecție… nu vreau să-i spun accesibilă, pentru că Chanel nu e neapărat accesibil.

Dar nu face parte dintre gențile de top de la Chanel. Și, până la urmă, o soție de președinte cred că-și poate permite o geantă de 850 de euro. Adică nu e un capăt de țară. Până la urmă, și un cetățean oarecare care-și dorește acea piesă, dacă face niște economii, își poate cumpăra acea geantă. O poate considera o investiție și o poate purta 10, 15 ani de acum înainte”.