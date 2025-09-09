Mega scandal regal! Au apărut fotografii nemaivăzute până acum cu Meghan Markle, pe un iaht de lux. Cine e bărbatul cu care se săruta și cu cine se mai afla acolo

Reacțiile în online curg unele după altele, după ce au apărut mai multe fotografii nemaivăzute până acum cu , dinainte să facă parte din . Fotografiile distribuite de o fostă prietenă apropiată surprind o latură a Ducesei de Sussex pe care puțini au văzut-o până acum: lipsită de griji și radiind de farmec hollywoodian, la bordul unui iaht privat, potrivit site-ului .

Fotografiile, despre care se spune că au fost făcute în timpul unei petreceri exclusiviste găzduite de un mare director executiv, o arată pe Meghan relaxată, fără griji, într-un costum de baie elegant, savurând șampanie, cu țigara în mână, și distrându-se cu prietenii.

Însă, momentul în care au apărut aceste poze în online stârnește nedumerire. De ce acum? De ce ar alege o fostă confidentă să publice aceste imagini la atâția ani după plecarea lui Meghan Markle de la Hollywood și după căsătoria ei cu Prințul Harry? Și ce speră, de fapt, să obțină această “prietenă”, readucând-o pe Ducesă în atenția publicului într-un mod atât de provocator?

Cuprins:

Imaginile care au zguduit rețelele sociale

La doar câteva minute de când au apărut pe internet, fotografiile cu iahtul au explodat pe mai platforme precum X, Instagram și TikTok. Atât fanii, cât și criticii au analizat fiecare detaliu: stilul natural al lui Meghan, atitudinea ei relaxată și mulțimea plină de farmec din jurul ei. Hashtag-uri precum #YachtMeghan , #ScandalAtSea și #PreRoyalLife au început să fie în tendințe în întreaga lume.

Susținătorii s-au grăbit să o apere pe Meghan, numind imaginile instantanee inofensive ale unei tinere care se bucură de succesul ei la Hollywood. „Pare fericită și liberă – ce e rău în asta?”, a scris un fan pe X.

Cu toate acestea, criticii au profitat de aceste fotografii, ca de o dovadă a ceea ce ei numesc „ascensiunea calculată către faimă” a lui Meghan, argumentând că apropierea ei de personaje influente și bogați a prefigurat eventuala ei căutare a influenței globale.

Ce spun apropiații Familiei Regale Britanice

Pentru Meghan, care și-a creat cu grijă identitatea post-regală ca filantropă, antreprenoare și susținătoare de cauze umanitare, scurgerea de informații amenință să reaprindă dezbaterile despre trecutul ei. Cei apropiați Palatului au început deja să speculeze că momentul ales nu este o coincidență, sugerând că fotografiile ar putea fi folosite pentru a-i submina reputația în timpul negocierilor sensibile privind proiectele și ambițiile politice viitoare.

„Aspectul este dăunător”, a remarcat un comentator al Familiei Regale. „Indiferent cât de inocente ar fi fotografiile, ele întăresc o imagine de strălucire și oportunism de care criticii au acuzat-o mult timp.”

Cine e prietena care a făcut publice fotografiile

La fel de intrigantă este și sursa scurgerii de informații. Nu se știe cine e acea prietenă, cândva parte a cercului apropiat al lui Meghan, dar se zvonește că s-a certat cu Ducesa cu câțiva ani în urmă. Unele surse susțin că gelozia și trădarea au jucat un rol important, în timp ce alții sugerează că prietena ar putea pur și simplu să profite de notorietatea globală a lui Meghan.

„Nu este vorba despre fotografii”, a spus o sursă apropiată lui Meghan. „Este vorba despre cineva care se simte marginalizată de succesul ei și care acum încearcă să reamintească lumii că a făcut cândva parte din povestea ei.”

Ce alte secrete ar mai ascunde Meghan Markle

Dacă scopul era să stârnească discuții, a funcționat. Dezbaterile online au depășit limita imaginației, comentatorii întrebându-se ce alte secrete ar putea fi ascunse în viața preregală a lui Meghan. Ar putea ieși la iveală mai multe fotografii? Există povești încă nespuse? Incertitudinea nu face decât să alimenteze intriga.

Între timp, Meghan însăși a rămas tăcută, fără niciun răspuns oficial din partea echipei sale sau a Prințului Harry. Tăcerea nu a făcut decât să adâncească speculațiile, unii prezicând că o declarație formulată cu grijă ar putea fi inevitabilă, dacă furtuna se intensifică.

Fotografiile publicate pe internet oferă un contrast puternic între anii plini de farmec ai lui Meghan la Hollywood și rolul ei de Ducesă de Sussex. Pe iaht, este o vedetă relaxată la soare. Ca membru al Familiei Regale, a devenit întruchiparea datoriei, tradiției și controversei. Astăzi, navighează printr-o altă transformare ca figură publică, care își croiește propriul drum în afara palatului.

Și, totuși, fascinația rămâne aceeași. Fiecare fotografie divulgată, fiecare zvon apărut, fiecare privire din spatele imaginii atent șlefuite o menține pe Meghan Markle în centrul atenției la nivel global.

Indiferent dacă acest ultim scandal se va epuiza sau se va transforma într-unul mai mare, un lucru este incontestabil: povestea lui Meghan, asemenea mării unde a navigat odată pe acel iaht, este vastă, imprevizibilă și e imposibil să-ți întorci privirea.