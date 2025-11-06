Meghan Markle se pregătește pentru o revenire spectaculoasă pe marile ecrane, la opt ani după ce a părăsit lumea filmului. Acesta va juca alături de Lily Collins, Brie Larson și Jack Quaid, într-un proiect cinematografic mult așteptat.
Meghan Markle va interpreta propriul rol în filmul „Close Personal Friends”, care urmărește povestea a două cupluri în care unul este faimos, iar celălalt nu. Actrița a fost văzută pe platourile de filmare din Pasadena, Louisiana, implicată în noua producție realizată de Amazon MGM Studios.
Potrivit unor surse citate de The Sun, acest proiect reprezintă pentru Meghan un „moment important”. Dea semenea, „semnifică o revenire la ceea ce iubește cu adevărat.”
Prințul Harry o susține pe deplin, dorindu-și doar ca Meghan să urmeze proiectele care îi aduc fericire și împlinire personală. Cunoscută pentru rolul Rachel Zane din „Suits”, aceasta a mai jucat și în „Horrible Bosses”, „Get Him To The Greek” și „Remember Me”.
Ducesa de Sussex a mărturisit în trecut că începuturile sale în actorie au fost pline de obstacole și respingeri care i-au afectat încrederea. Deși participa la numeroase audiții, regizorii o respingeau frecvent, iar acest lucru i-a slăbit motivația și stima de sine.
Specialiștii consideră că ar putea avea provocări în a-și echilibra viața publică, cariera artistică și pasiunea pentru modă. Meghan a mărturisit într-un podcast recent, că „uneori” i-a lipsit actoria.
În 2015, ea a scris într-o postare pe blog despre cum rolul ei din Suits i-a schimbat viața pentru totdeauna, exclamând cu entuziasm: „Îmi amintesc de ziua aceea ca și cum ar fi fost ieri. Încă mă dor obrajii de la cât de mult am zâmbit.”