Meghan Markle se pregătește pentru pe marile ecrane, la opt ani după ce a părăsit lumea filmului. Acesta va juca alături de Lily Collins, Brie Larson și Jack Quaid, într-un proiect cinematografic mult așteptat.

Revine Meghan Markle la pasiunea ei pentru actorie

Meghan Markle va interpreta propriul rol în filmul „Close Personal Friends”, care urmărește povestea a două cupluri în care unul este faimos, iar celălalt nu. Actrița a fost văzută pe platourile de filmare din Pasadena, Louisiana, implicată în noua producție realizată de Amazon MGM Studios.

Potrivit unor surse citate de , acest proiect reprezintă pentru Meghan un „moment important”. Dea semenea, „semnifică o revenire la ceea ce iubește cu adevărat.”

o susține pe deplin, dorindu-și doar ca Meghan să urmeze proiectele care îi aduc fericire și împlinire personală. Cunoscută pentru rolul Rachel Zane din „Suits”, aceasta a mai jucat și în „Horrible Bosses”, „Get Him To The Greek” și „Remember Me”.

Își va regăsi Meghan Markle locul pe scena de la Hollywood

Ducesa de Sussex a mărturisit în trecut că începuturile sale în actorie au fost pline de obstacole și respingeri care i-au afectat încrederea. Deși participa la numeroase audiții, regizorii o respingeau frecvent, iar acest lucru i-a slăbit motivația și stima de sine.

Specialiștii consideră că ar putea avea provocări în a-și echilibra viața publică, cariera artistică și pasiunea pentru modă. Meghan a mărturisit într-un podcast recent, că „uneori” i-a lipsit actoria.

În 2015, ea a scris într-o postare pe blog despre cum rolul ei din Suits i-a schimbat viața pentru totdeauna, exclamând cu entuziasm: „Îmi amintesc de ziua aceea ca și cum ar fi fost ieri. Încă mă dor obrajii de la cât de mult am zâmbit.”