Mesajul lui Pescober după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile. „Pentru mine asta înseamnă democrație!”

Nicușor Dan a fost felicitat de foarte multe personalități pentru victoria sa din al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Și un mesaj noului președinte al României, chiar dacă acesta îl susținea pe George Simion.

„Nu trebuie să vă fie frică”

în urmă cu câteva zile că nu se implică în politică, dar a spus că va vota cu George Simion. Chiar dacă liderul AUR nu a câștigat alegerile prezidențiale, patronul Tavernei Racilor i-a transmis un mesaj lui Nicușor Dan prin care l-a felicitate, conform

Mai mult, Pescobar le-a spus românilor că nu trebuie să le fie frică dacă nu l-au votat pe președintele ales.

„Un vot înseamnă o speranță atribuită celui ales! Dacă nu iese alesul tău atunci speranța votului automat se transferă către președintele ales de către popor deoarece există doar un popor și doar un președinte! În ultima vreme, în mai toate țările, scorurile în urma voturilor sunt foarte apropiate, dar după vot, totul trebuie să devină unitar, poporul nu trebuie să devină divizat! Pentru mine asta înseamnă democrație!

Nicușor Dan este și președintele tău, dar este și al meu! Nu trebuie să vă fie frică că nu ați votat cu președintele ales, căci un președinte care te reprezintă trebuie ca prin decizii să te convingă că alegerea ta nu a fost ok! Domnule Președinte, vă urez succes și să-L aveți pe Dumnezeu în calcul în toate deciziile pe care le luați asupra poporului roman! Doamne Ajută”, a scris Pescobar pe Instagram.

Mesajul lui Nicușor Dan după victorie

După victoria sa, Nicușor Dan a ținut un discurs pentru a le mulțumi românilor care au mers la vot și a adăugat că va începe o nouă etapă pentru România.

„România începe, începând de mâine, o nouă etapă și are nevoie de fiecare dintre dumneavoastră. Are nevoie de specialiști care să se implice în diverse politici publice, de oameni din societatea civilă, are nevoie de oameni noi în politică. Și așa cum ați dovedit în această campanie, vă rog să continuați să activați pentru România.

Avem de construit o Românie împreună. Indiferent de opțiunile politice, avem de construit o Românie cu românii din țară, avem de construit o Românie cu românii din diaspora (…). Le mulțumesc românilor din diaspora care s-au implicat atât de mult în această campanie electorală, indiferent pe cine au votat. Îi asigur că România va fi întotdeauna acolo pentru ei – pentru a-i ajuta în parcursul lor european și, într-o bună zi, pentru a fi din nou împreună”, a declarat Nicușor Dan.

Reamintim că, Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale cu 53,60%, în fața lui George Simion care a obținut 46,60% din voturi.