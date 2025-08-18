Mesajul surorii Teodorei Marcu, la aproape 3 luni de la moartea ei: „Nu e zi fără să ne gândim la tine”. Ce a mai transmis aceasta

Sora Teodorei Marcu, de către fostul iubit, a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Teodora ar fi împlinit zilele acestea vârsta de 23 de ani, însă, din păcate, aniversarea ei a avut loc printre îngeri.

Adina, sora ei, a scris un mesaj pe Facebook, la aproape trei luni de la . Teodora a fost împușcată de fostul iubit, în timp ce se afla cu fetița ei, în cartierul Cosmopolis, din București. Aceasta era însărcinată și urma să aducă pe lume un băiețel. Din nefericire, acest lucru nu a mai fost posibil.

Dorul și durerea pe care familia Teodorei le poartă nu trec cu timpul. Moartea tinerei a provocat multă suferință în rândul apropiaților și a fost ca un semnal de alarmă pentru comunitate. Incidentul a scandalizat întreaga țară, chiar dacă au existat și răutăcioși, care au spus că „sigur a existat un motiv” pentru care a avut loc tragedia.

„Astăzi ar fi fost ziua ta… 23 de ani. Nu e zi fără să ne gândim la tine. Astăzi, mai mult ca oricând, dorul doare. Rămâi în rugăciunile și gândurile noastre. Odihnește-te în pace, alături de băiețelul tău, sufletul nostru bun!”, a scris Adina, pe Facebook, potrivit

Un apropiat de-al femeii mărturisea după tragicul incident că aceasta a fost terorizată de fostul iubit, cel care i-a devenit și călău. Acesta nu putea accepta despărțirea și a încercat să îi facă rău, iar în cele din urmă, a reușit.

„A fost urmărită împreună cu Alex. Ea a fost mai demult cu el împreună și, acum, era gelos. A urmărit-o până în Brașov. Ea, acum 4-5 luni, era în Brașov cu soțul ei, Alex, acolo locuiau, și, cum stăteau acolo, el a dat de ea. Ea și-a dat seama că e urmărită, nu i-a mai spus lui Alex, ca să nu-și mai facă probleme în relație, și i-a propus să se mute în București. A venit în București și iar a dat de el. De o săptămână ne-a tot sunat și ne-a spus că e urmărită peste tot de el, că îl vede prin magazine, că e pe urmele ei. Ne-a spus că e urmărită”, a spus cumătrul Teodorei Marcu, potrivit