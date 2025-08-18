B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Mesajul surorii Teodorei Marcu, la aproape 3 luni de la moartea ei: „Nu e zi fără să ne gândim la tine”. Ce a mai transmis aceasta

Mesajul surorii Teodorei Marcu, la aproape 3 luni de la moartea ei: „Nu e zi fără să ne gândim la tine”. Ce a mai transmis aceasta

Elena Boruz
18 aug. 2025, 20:12
Mesajul surorii Teodorei Marcu, la aproape 3 luni de la moartea ei: „Nu e zi fără să ne gândim la tine”. Ce a mai transmis aceasta
Sursa foto: Teodora Marcu / Instagram

Sora Teodorei Marcu, tânăra ucisă în plină stradă de către fostul iubit, a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Teodora ar fi împlinit zilele acestea vârsta de 23 de ani, însă, din păcate, aniversarea ei a avut loc printre îngeri.

Adina, sora ei, a scris un mesaj pe Facebook, la aproape trei luni de la incidentul macabru. Teodora a fost împușcată de fostul iubit, în timp ce se afla cu fetița ei, în cartierul Cosmopolis, din București.  Aceasta era însărcinată și urma să aducă pe lume un băiețel. Din nefericire, acest lucru nu a mai fost posibil.

Cuprins:

  • Ce a postat sora Teodorei Marcu
  • Teodora Marcu, terorizată în ultimele zile de viață

Ce a postat sora Teodorei Marcu

Dorul și durerea pe care familia Teodorei le poartă nu trec cu timpul. Moartea tinerei a provocat multă suferință în rândul apropiaților și a fost ca un semnal de alarmă pentru comunitate. Incidentul a scandalizat întreaga țară, chiar dacă au existat și răutăcioși, care au spus că „sigur a existat un motiv” pentru care a avut loc tragedia.

„Astăzi ar fi fost ziua ta… 23 de ani. Nu e zi fără să ne gândim la tine. Astăzi, mai mult ca oricând, dorul doare. Rămâi în rugăciunile și gândurile noastre. Odihnește-te în pace, alături de băiețelul tău, sufletul nostru bun!”, a scris Adina, pe Facebook, potrivit spynews.

Teodora Marcu, terorizată în ultimele zile de viață

Un apropiat de-al femeii mărturisea după tragicul incident că aceasta a fost terorizată de fostul iubit, cel care i-a devenit și călău. Acesta nu putea accepta despărțirea și a încercat să îi facă rău, iar în cele din urmă, a reușit.

„A fost urmărită împreună cu Alex. Ea a fost mai demult cu el împreună și, acum, era gelos. A urmărit-o până în Brașov. Ea, acum 4-5 luni, era în Brașov cu soțul ei, Alex, acolo locuiau, și, cum stăteau acolo, el a dat de ea. Ea și-a dat seama că e urmărită, nu i-a mai spus lui Alex, ca să nu-și mai facă probleme în relație, și i-a propus să se mute în București. A venit în București și iar a dat de el. De o săptămână ne-a tot sunat și ne-a spus că e urmărită peste tot de el, că îl vede prin magazine, că e pe urmele ei. Ne-a spus că e urmărită”, a spus cumătrul Teodorei Marcu, potrivit aceleiași surse.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Larisa Udilă, însărcinată cu o fetiță! Ce mesaj emoționant a postat frumoasa mămică
Monden
Larisa Udilă, însărcinată cu o fetiță! Ce mesaj emoționant a postat frumoasa mămică
Bebe Cotimanis, dezvăluiri despre viața de tată! Cum a reacționat actorul când fiul lui a plecat de acasă
Monden
Bebe Cotimanis, dezvăluiri despre viața de tată! Cum a reacționat actorul când fiul lui a plecat de acasă
Ella și Andrei de la „Insula Iubirii” merg la altar? Ce DETALIU i-a dat de gol
Monden
Ella și Andrei de la „Insula Iubirii” merg la altar? Ce DETALIU i-a dat de gol
Moment stânjenitor pentru Andreea Antonescu. A cântat fără public într-o comună. Reacția internetului: „Ambii spectatori sunt mulțumiți” (VIDEO)
Monden
Moment stânjenitor pentru Andreea Antonescu. A cântat fără public într-o comună. Reacția internetului: „Ambii spectatori sunt mulțumiți” (VIDEO)
Dieta lui Fuego: Cum a slăbit artistul 5 kilograme în doar 5 zile: „O să vedeți cât dați jos”
Monden
Dieta lui Fuego: Cum a slăbit artistul 5 kilograme în doar 5 zile: „O să vedeți cât dați jos”
Cât a costat rochia de mireasă purtată de Alina Eremia în ziua nunții și ce semnificație ascunsă a avut buchetul
Monden
Cât a costat rochia de mireasă purtată de Alina Eremia în ziua nunții și ce semnificație ascunsă a avut buchetul
Paris Hilton a ajutat mai mulți copii nevoiași din Craiova. Mesajul vedetei internaționale după ce a vorbit și s-a jucat cu micuții (FOTO, VIDEO)
Monden
Paris Hilton a ajutat mai mulți copii nevoiași din Craiova. Mesajul vedetei internaționale după ce a vorbit și s-a jucat cu micuții (FOTO, VIDEO)
Ce relație există între Viorica și Ioniță de la Clejani și Johnny Depp? Artistul a dezvăluit tot!
Monden
Ce relație există între Viorica și Ioniță de la Clejani și Johnny Depp? Artistul a dezvăluit tot!
Cristiano Ronaldo se pregătește de nuntă după ani de relații cu celebrități. Povestea completă a starului portughez înainte de „da”-ul final
Eveniment
Cristiano Ronaldo se pregătește de nuntă după ani de relații cu celebrități. Povestea completă a starului portughez înainte de „da”-ul final
Babasha a părăsit scena în mijlocul unui concert: „Îmi cer scuze, eu am plecat”. Ce a determinat reacția artistului
Monden
Babasha a părăsit scena în mijlocul unui concert: „Îmi cer scuze, eu am plecat”. Ce a determinat reacția artistului
Ultima oră
21:15 - Larisa Udilă, însărcinată cu o fetiță! Ce mesaj emoționant a postat frumoasa mămică
20:59 - Reacția lui Donald Trump, când a văzut cum a venit îmbrăcat, de această dată, Volodimir Zelenski: „Așa i-am spus și eu” (VIDEO)
20:58 - Aproape jumătate de milion de firme inactive vor fi radiate sau obligate să revină în legalitate. Care este decizia Ministrului Finanțelor
20:41 - Bebe Cotimanis, dezvăluiri despre viața de tată! Cum a reacționat actorul când fiul lui a plecat de acasă
20:28 - Oana Țoiu: România vrea o pace de lungă durată, nu pauze nedefinite / Liderii europeni se aliniază pentru un plan comun
20:27 - Locul unde se va putea circula cu 150 km/h, de la finalul lunii septembrie. Ce trebuie să știe șoferii români
20:16 - LIVE Trump l-a primit pe Zelenski la Casa Albă. Trump: „Dacă totul merge bine azi, vom avea o trilaterală cu șanse rezonabile de a opri războiul” / Zelenski: „Trebuie să oprim războiul și avem nevoie de sprijinul americanilor și europenilor” (VIDEO)
20:01 - Terapia prin călătorie: cum ne pot ajuta călătoriile să avem o minte sănătoasă
19:59 - Furtună devastatoare într-un județ din România: „Gheaţă cât nuca. N-am mai văzut”
19:51 - Cum au furat 5 tineri peste 2.000 de litri de motorină de pe un șantier. Acum sunt anchetați pentru furt calificat în formă continuată