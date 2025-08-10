B1 Inregistrari!
Metoda extremă la care apelează Sanda Ladoși pentru a se menține în formă: „Atât de bine îi face organismului, de nu crezi!"

Metoda extremă la care apelează Sanda Ladoși pentru a se menține în formă: „Atât de bine îi face organismului, de nu crezi!”

Selen Osmanoglu
10 aug. 2025, 15:55
Metoda extremă la care apelează Sanda Ladoși pentru a se menține în formă: „Atât de bine îi face organismului, de nu crezi!”
Foto: Facebook/ Sanda Ladoși

Sanda Ladoși, una dintre cele mai apreciate voci ale muzicii românești, a dezvăluit metoda extremă la care apelează pentru a se menține în formă.

Cuprins

  • Despre ce este vorba
  • Ce face în restul timpului

Despre ce este vorba

Celebra cântăreață a introdus în rutina ei un obicei despre care spune că îi aduce beneficii vizibile. De două ori pe săptămână, în zilele de miercuri și vineri, Sanda Ladoși ține post total.

„Mai nou, eu am zile în care nu mănânc deloc. Doar beau apă și mă folosesc de zilele de miercuri și vineri, când fac post de tot. Pur și simplu nu mănânc”, a spus aceasta.

„Atât de bine îi face organismului, de nu crezi! Și mai e și o economie. Nu mai trebuie să fac nimic, doar beau apă. E o detoxifiere. După trei zile, nu îți mai e foame. Numai că trebuie să mineralizezi organismul cu apă mineralizată. Prin apă și urină elimini minerale”, a adăugat ea, conform viva.ro.

Ce face în restul timpului

În restul timpului, artista mărturisește că gătește atât preparate internaționale, asiatice, filipineze, budiste, cât și mâncăruri tradiționale românești.

„Gătesc cu plăcere, gătesc extrem de complex, am învățat să fac și din zona asiatică, sushi, mâncare filipineză, mâncare budistă, dar și mâncare din Ardeal… La noi este bucătărie internațională. Vreau să spun că gătesc foarte bine. Eu în general nu mă laud, dar la bucătărie mă laud. Am făcut pâine în casă, pizza în casă, pentru că eu nu cumpăr așa ceva. Copiii s-au învățat cu mâncarea de acasă și o vor”, a declarat aceasta.

