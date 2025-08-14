B1 Inregistrari!
Ana Maria
14 aug. 2025, 18:37
Metoda prin care o influenceriță ajută femeile să afle dacă partenerii lor sunt infideli. Câștigă o avere din asta
Sursa foto: Freepik / @freepik

O tânără influenceriță a descoperit un mod inedit de a face bani. Mai exact, ajută femeile care sunt nesigure de soții lor să vadă dacă sunt înșelate sau nu. Lana Madison are 29 de ani și în ultimul timp a investit foarte mult în aspectul său fizic. A făcut operații estetice în valoare de 150.000 de dolari, iar acum îi zăpăcește pe bărbați.

Cum acționează Lana pentru a-i testa pe bărbați

Femeile care doresc să obțină dovezi că partenerii lor sunt sau nu sunt loiali apelează la serviciile ei.

„Îmi trimit mesaje private și îmi cer să flirtez online cu iubitului sau soțul lor, ca să afle dacă acesta calcă strâmb”, a mărturisit Lana, conform New York Post.

„Spoiler alert, mulți dintre ei o fac. Nu am intenționat să devin o capcană de aur în viața reală. Dar, odată ce câteva fete online au văzut cum arăt și ce fac, au realizat că sunt tentația supremă”., a mai spus ea.

„Dacă iubitul tău rezistă avansurilor mele, e de treabă, iar dacă nu, atunci ai răspunsul. Nu sunt aici să stric relații, doar le ofer femeilor dovezi”, a mai adăugat Lana.

Tânăra are o tehnică prin care nu-și promovează serviciile agresiv, ci a devenit cunoscută din vorbă în vorbă. Potrivit informațiilor apărute pe internet, Lana ar cere suma de 5.000 de dolari pentru a testa fidelitatea unui bărbat, folosind informații din social media sau telefonul bărbatului.

Ce a spus una dintre femeile care au apelat la serviciile ei

În doar câteva ore, ea trimite mesaje private și oferă dovezi despre orice flirt sau intenții necurate.

„Uneori e nevoie doar de un selfie și un emoji. Am avut bărbați care au încercat să se întâlnească cu mine în aceeași noapte. E sincer șocant cât de repede cedează unii”, a menționat tânăra.

Una dintre femeile care i-a cerut ajutorul tinerei a izbucnit în lacrimi după ce a văzut captura de ecran. „Știam, doar aveam nevoie de dovadă”, i-a spus lui Madison.

Lana este destul de criticată pentru ceea ce face, însă, insistă că nu este altceva decât o detectivă, nu se amestecă sentimenal.

Ea a mai spus că păstrează totul la nivel profesional și nu se întâlnește niciodată cu bărbații respectivi.

„E incredibil câți bărbați nici măcar nu ezită să cedeze tentației. Eu nu contactez pe nimeni fără motiv. Aceste femei vin la mine și, sincer, le înțeleg, și eu aș vrea să știu”, a mai adăugat Lana.

