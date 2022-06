Mick Jagger testat pozitiv COVID-19, concertul Rolling Stones de la Amsterdam a fost amânat

The Rolling Stones a amânat un concert pe care ar fi trebuit să-l suțină luni, la Amsterdam, după ce solistul Mick Jagger a fost depistat pozitiv la testul COVID-19, a anunțat trupa într-un comunicat.

Trupa ar trebui să susțină 14 concerte în 10 țări

„The Rolling Stones regretă profund amânarea concertului care ar fi trebuit să fie în seara aceasta, dar siguranța publicului, a colegilor muzicieni și a echipei de turneu trebuie să fie prioritară”, au precizat aceștia. Trupa, din care mai fac parte chitaristul Keith Richards și Ronnie Wood, cu Steve Jordan la tobe, se află în turneul SIXTY, care constă în 14 concerte în 10 țări din Europa.

60 de ani de muzică

The Rolling Stones împlineşte 60 de ani de activitate anul acesta și a anunţat super-turneul „SIXTY” în Europa. Super-turneul „SIXTY” a început pe 1 iunie, la Madrid.

The Rolling Stones, înfiinţată la Londra în 1962, este una dintre cele mai apreciate formaţii rock din lume. Până în prezent, grupul britanic a lansat 30 albume de studio, care au fost vândute în aproximativ 200 de milioane de copii pe plan mondial. Între discurile de referinţă se numără „Their Satanic Majesties Request” (1967), „Beggars Banquet” (1968), „Let It Bleed” (1969), „Sticky Fingers” (1971), „Exile on Main St” (1972), „It’s Only Rock ‘n Roll” (1974), „Tattoo You” (1981), „Steel Wheels” (1989), „Voodoo Lounge” (1994) şi „Bridges to Babylon” (1997).