Mihaela Bilic, truc simplu pentru a alunga țânțarii: „Încercați cu toată nădejdea"

Mihaela Bilic, truc simplu pentru a alunga țânțarii: „Încercați cu toată nădejdea”

Selen Osmanoglu
09 sept. 2025, 14:55
Mihaela Bilic, truc simplu pentru a alunga țânțarii: „Încercați cu toată nădejdea”
Foto: Syed Ali (Unsplash.com)

Mihaela Bilic a dezvăluit un truc simplu pentru a alunga „niște bestii afurisite”, anume țânțarii. Ai nevoie de doar două lucruri!

Cuprins

  • Truc simplu împotriva țânțarilor
  • „Chiar și în aer liber este eficientă”

Truc simplu împotriva țânțarilor

Conform medicului nutriționist, tot ce ai nevoie este cafea măcinată și un chibrit.

Într-un vas, pune 2-3 linguri de cafea măcinată și aprinde totul cu un băț de chibrit. Fumul rezultat va alunga țânțarii.

„Chiar și în aer liber este eficientă”

„Dacă e un lucru care m-a necăjit în vara aceasta, ei bine, sunt țânțarii. Niște bestii afurisite, agresiv, mici și pișcă de numa’… Și ce credeți că remediu am descoperit? Vi-l recomand și vouă, încercați cu toată nădejdea – cafeaua! Nu băută, bineînțeles, ci arsă. Două-trei linguriță de cafea, de care vreți voi, râșnită, puse la ars. De fapt, arde mocnit așa, este incredibil, ce bine alungă țânțarii și culmea, mai lasă și un miros plăcut în aer”, a spus Mihaela Bilic, într-un video postat pe pagina de Facebook.

„Deci uitați-vă trebuie să o aprindeți, ea nu arde cu flacără, ci începe să se încingă așa și scoate un fum… Fumul acesta alb este Dumnezeu pentru țânțari, ne scapă de țânțari. Mai aprind unul pentru mai multă siguranță. Deci, da, dragii mei, cafeaua este bună nu doar la slăbit, nu doar că ne trezește, ne facem mai deștepți, mișcă intestinul și ne scapă de constipație, ei bine, cafeaua ne scapă și de țânțari. Puneți așa la fumegat niște cafeluță râșnită și veți vedea ce bine miroase. Chiar și în aer liber este eficientă…”, a adăugat.

