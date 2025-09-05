B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Mihaela Borcea, dezvăluiri despre cumpenele prin care a trecut: „Viața mea a fost marcată de numeroase încercări, inclusiv intoxicația cu mercur de acum 14 ani”

Mihaela Borcea, dezvăluiri despre cumpenele prin care a trecut: „Viața mea a fost marcată de numeroase încercări, inclusiv intoxicația cu mercur de acum 14 ani”

Traian Avarvarei
05 sept. 2025, 18:25
Mihaela Borcea, dezvăluiri despre cumpenele prin care a trecut: „Viața mea a fost marcată de numeroase încercări, inclusiv intoxicația cu mercur de acum 14 ani”
Mihaela Borcea. Sursa foto: Captură video - Viaţa Fără Filtru / YouTube

Ajunsă la 54 de ani, Mihaela Borcea a trecut peste un divorț dureros, după 23 de ani de căsnicie, a învățat să iubească din nou, își crește cei trei copii și are mai multe afaceri. Aceasta a povestit într-un interviu cum reușește să se mențină în formă, dar a vorbit și despre participarea sa, în urmă cu mulți ani, la emisiunea „Dansez pentru tine”, pentru a susține un caz umanitar.

Cuprins

  • Prin ce dificultăți a trecut Mihaela Borcea și cum se simte acum
  • Ce a spus Mihaela Borcea despre participarea la „Dansez pentru tine”

Prin ce dificultăți a trecut Mihaela Borcea și cum se simte acum

„Viața mea a fost marcată de numeroase încercări, inclusiv intoxicația cu mercur de acum 14 ani. Am depășit aceste momente dificile, iar acum starea mea de sănătate este bună”, a spus Mihaela Borcea.

Ea a mai vorbit despre cum se menține în formă: „Am experimentat diverse diete de-a lungul timpului, dar esențialul este un stil de viață echilibrat și cu o activitate fizică regulată. Cheltuielile pentru rutina de beauty sunt moderate, iar în privința ținutelor, apreciez atât brandurile de lux, cât și piesele accesibile. Nu sunt adepta operațiilor estetice, însă am optat pentru proceduri noninvazive în limitele necesităților”.

Ce a spus Mihaela Borcea despre participarea la „Dansez pentru tine”

Întrebată de VIVA! cine a convins-o să danseze la show-ul de la Pro TV, în 2012, Mihaela Borcea a povestit: „Propunerea de a participa la „Dansez pentru tine a venit cu mult timp înainte să apar efectiv în ring în cadrul acestui show. Producătorii emisiunii mi-au prezentat cazul pentru care urma să dansez și m-au convins să apar pentru prima dată în această postură pe micul ecran, aceea de dansator. M-am pregătit temeinic timp de peste două luni cu partenerul meu de dans și cu un coregraf. În clipa în care am acceptat această provocare, aceea de a dansa pentru un caz umanitar, am făcut- o cu toată răspunderea și, mai ales, din tot sufletul, chiar dacă nu sunt eu cea mai talentată dansatoare. Dansul și muzica bună fac parte din viața mea, dar pentru emisiune pașii au fost alții, la modul profesionist. Totul a fost foarte calculat”.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Oana Lis caută un cărucior cu rotile pentru soțul ei: „Viorel nu a mai ieșit din casă de 6 luni. E foarte grea deplasarea în oraș pentru persoanele cu dizabilități”
Monden
Oana Lis caută un cărucior cu rotile pentru soțul ei: „Viorel nu a mai ieșit din casă de 6 luni. E foarte grea deplasarea în oraș pentru persoanele cu dizabilități”
Delia îl dă de gol pe Mihai Bendeac, după ce actorul a susținut că este la dietă. „Mănâncă de rupe”
Monden
Delia îl dă de gol pe Mihai Bendeac, după ce actorul a susținut că este la dietă. „Mănâncă de rupe”
Teo pune cărțile pe masă după terminarea „Insula Iubirii”: „Nu am fost îndrăgostit”. Care este adevărul despre relația cu Ella Vișan
Monden
Teo pune cărțile pe masă după terminarea „Insula Iubirii”: „Nu am fost îndrăgostit”. Care este adevărul despre relația cu Ella Vișan
Telenovelă în Mureș: Un preot care ar avea amantă a fost bătut de soțul acesteia. Cum s-a terminat scandalul
Monden
Telenovelă în Mureș: Un preot care ar avea amantă a fost bătut de soțul acesteia. Cum s-a terminat scandalul
Lady Gaga și-a anulat concertul din Miami cu 45 de minute înainte de începere. Care a fost motivul
Monden
Lady Gaga și-a anulat concertul din Miami cu 45 de minute înainte de începere. Care a fost motivul
Ce a dezvăluit cântăreața care trebuia să cânte la nunta Ellei Vișan și a lui Andrei Lemnaru: „Am fost bombardată cu mesaje”
Monden
Ce a dezvăluit cântăreața care trebuia să cânte la nunta Ellei Vișan și a lui Andrei Lemnaru: „Am fost bombardată cu mesaje”
Andrei Lemnaru de la „Insula Iubirii”, relație „specială” cu o altă ispită în afară de Andrușca! Despre ce femeie e vorba
Monden
Andrei Lemnaru de la „Insula Iubirii”, relație „specială” cu o altă ispită în afară de Andrușca! Despre ce femeie e vorba
Șerban Huidu, atac la adresa celor care urmăresc „Insula Iubirii”! Nici concurenții, nici ispitele nu au scăpat: „Troglodiților”
Monden
Șerban Huidu, atac la adresa celor care urmăresc „Insula Iubirii”! Nici concurenții, nici ispitele nu au scăpat: „Troglodiților”
Cătălin Botezatu, marele susținător al Biancăi Drăgușanu: „Cine spune că nu și-ar dori-o e ipocrit!”. Ce a mai declarat creatorul de modă
Monden
Cătălin Botezatu, marele susținător al Biancăi Drăgușanu: „Cine spune că nu și-ar dori-o e ipocrit!”. Ce a mai declarat creatorul de modă
Ozana Barabancea, despre dieta cu care a slăbit 24 de kilograme: „Stomacul nu e coș de gunoi!”
Monden
Ozana Barabancea, despre dieta cu care a slăbit 24 de kilograme: „Stomacul nu e coș de gunoi!”
Ultima oră
18:54 - O clinica ilegală din Madrid oferea injecții cu botox și acid hialuronic expirate. Proprietara, arestată
18:51 - Zeci de constănțeni, păcăliți de un anunț fals de închiriere. Escrocul le-a produs o pagubă totală de 60.000 de lei
18:51 - Stomatologia viitorului la DENT ESTET: Cum schimbă AI experiența pacientului și tratamentele dentare
18:46 - Cristian Popescu Piedone a decis să plece din PUSL, partidul fondat de Dan Voiculescu. Ce planuri ar avea
18:45 - Orașul din România unde o femeie plătește 13.000 lei/an pentru a ocupa un loc de parcare licitat de primărie. Cât au plătit alți șoferi
18:22 - Putin condiționează negocierile cu Zelenski. Moscova, singurul loc acceptat pentru o întâlnire
18:19 - Scandal în REPER: Octavian Berceanu, proaspăt ales președinte al partidului, demisionează și acuză presiuni din interior: „A venit cu o propunere indecentă” / Ce acuzații aduce la adresa vechii conduceri (VIDEO)
18:16 - Belgian arestat după ce a încercat să introducă ilegal în România cinci irakieni. Unde erau ascunși doi dintre migranți
17:57 - Oana Lis caută un cărucior cu rotile pentru soțul ei: „Viorel nu a mai ieșit din casă de 6 luni. E foarte grea deplasarea în oraș pentru persoanele cu dizabilități”
17:54 - Accident rutier în apropiere de stația de metrou Păcii din București. Un TIR a intrat în coliziune cu un autoturism. Traficul este îngreunat în zonă, se circulă bară la bară (FOTO)