Ajunsă la 54 de ani, Mihaela Borcea a trecut peste un dureros, după 23 de ani de căsnicie, a învățat să iubească din nou, își crește cei trei copii și are mai multe Aceasta a povestit într-un interviu cum reușește să se mențină în formă, dar a vorbit și despre participarea sa, în urmă cu mulți ani, la emisiunea „Dansez pentru tine”, pentru a susține un caz umanitar.

Cuprins

Prin ce dificultăți a trecut Mihaela Borcea și cum se simte acum

Ce a spus Mihaela Borcea despre participarea la „Dansez pentru tine”

Prin ce dificultăți a trecut Mihaela Borcea și cum se simte acum

„Viața mea a fost marcată de numeroase încercări, inclusiv intoxicația cu mercur de acum 14 ani. Am depășit aceste momente dificile, iar acum starea mea de sănătate este bună”, a spus Mihaela Borcea.

Ea a mai vorbit despre cum se menține în formă: „Am experimentat diverse diete de-a lungul timpului, dar esențialul este un stil de viață echilibrat și cu o activitate fizică regulată. Cheltuielile pentru rutina de beauty sunt moderate, iar în privința ținutelor, apreciez atât brandurile de lux, cât și piesele accesibile. Nu sunt adepta operațiilor estetice, însă am optat pentru proceduri noninvazive în limitele necesităților”.

Ce a spus Mihaela Borcea despre participarea la „Dansez pentru tine”

Întrebată de cine a convins-o să danseze la show-ul de la Pro TV, în 2012, Mihaela Borcea a povestit: „Propunerea de a participa la „Dansez pentru tine a venit cu mult timp înainte să apar efectiv în ring în cadrul acestui show. Producătorii emisiunii mi-au prezentat cazul pentru care urma să dansez și m-au convins să apar pentru prima dată în această postură pe micul ecran, aceea de dansator. M-am pregătit temeinic timp de peste două luni cu partenerul meu de dans și cu un coregraf. În clipa în care am acceptat această provocare, aceea de a dansa pentru un caz umanitar, am făcut- o cu toată răspunderea și, mai ales, din tot sufletul, chiar dacă nu sunt eu cea mai talentată dansatoare. Dansul și muzica bună fac parte din viața mea, dar pentru emisiune pașii au fost alții, la modul profesionist. Totul a fost foarte calculat”.