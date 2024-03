Mihaela Borcea, dezvăluiri la 13 ani de la divorțul de Cristi Borcea: Căsnicia noastră a fost plină de provocări, dar am construit împreună un imperiu

La 54 de ani, Mihaela Borcea a reușit să treacă peste un divorț dureros, după 23 de ani de căsnicie, să-și crească cei trei copii și să-și dezvolte afacerile. Ea a povestit într-un interviu pentru VIVA! cum a fost divorțul de Cristi Borcea și în ce relații e acum cu el, cu și

Mihaela Borcea, despre divorțul de Cristi Borcea

„Căsnicia mea cu Cristi Borcea a fost o perioadă plină de provocări, dar și de oportunități. Am reușit să construim împreună un imperiu. (…)

Divorțul de Cristi Borcea, de acum aproape 13 ani, a reprezentat o schimbare radicală în viața mea. După aceasta, am preluat controlul vieții mele și am pornit pe un nou drum.

Despărțirea după 23 de ani nu a fost ușoară, dar am depășit această etapă cu determinare și am privit către viitor”, a spus Mihaela Borcea, pentru

Cum se înțeleg acum Mihaela și Cristi Borcea

Întrebată în ce relații e acum cu Cristi Borcea, afacerista a răspuns: „Relația cu Cristi Borcea s-a îmbunătățit pe parcursul timpului, concentrându-ne asupra co-parentingului și oferindu-ne sprijin reciproc în procesul de creștere a copiilor noștri”.

Aceasta a mai precizat că și se înțeleg bine între ei.

„Relația cu Alina Vidican și Valentina Pelinel este una cordială, bazată pe respect reciproc”, a mai precizat Mihaela Borcea.