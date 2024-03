Mihaela Rădulescu a crezut că Dani Oțil o înșeală cu Flavia de la Neatza, după ce i-a citit mesajele: “Dacă mă lași pe mine să bag mâna la fermoar…”

și Mihaela Rădulescu s-au iubit vreme de șase ani, iar relația lor a fost plină de suișuri și coborâșuri, în cele din urmă au decis să meargă pe drumuri separate. Prezentatorul de la Neatza a trăit o poveste de iubire tumultuoasă alături de vedeta TV, care a rămas în „istorie”.

Mihaela Rădulescu, geloasă pe Flavia Mihășan

Spre exemplu, de data aceasta, soțul Gabrielei Prisăcariu i-a lăsat pe toți mască după ce a povestit cum era să-l prindă fosta în „fapt”.

Se întâmpla la scurt timp de la venirea Flaviei Mihășan în emisiunea de la Antena 1. Dani Oțil ar fi primit un mesaj „controversat” de la o anume Flavia, care a intrat în atenția Mihaelei Rădulescu, fosta lui iubită.

Nu avea parolă la telefon la acea vreme, deci nici secrete față de Mihaela Rădulescu. Doar că, într-o clipă de neatenție, aceasta a zărit un mesaj suspect pe telefonul lui primit chiar de la… Flavia!

„Eram cu Mihaela. Și ea s-a jurat că nu este o femeie geloasă. Cine crede că o femeie în zodia Leu nu e geloasă, se înșală. Fiți atenți! Și eu nu am avut parolă la telefon, acum am pentru că am poze cu… mine gol.

Am și banca, înainte nu aveai bancă. Nu am avut niciodată parolă la telefon. Și n-am pus niciodată telefonul pe silent seara sau noaptea. Nu mă suna nimeni, nimeni, niciodată. Dacă avea cineva ceva important, îmi scria.

Mihaela nu știu ce făcea și la un moment dat…s-a prescris, e de mult! Zice: Ia vezi că eu când te-am rugat să-i scrii Flaviei, ai zis că nu ai numărul ei, și-ți scrie Flavia…

Fermoarul buclucaș a pus cuplul pe jar

Zice: Vezi ce e! Eu zic: Sincer, nu am numărul Flaviei. Abia venise Flavia la noi. Toți o plăceam, aveam crush pe ea toți și îi plăcea și Mihaelei de ea.

Îi zic: Citește mesajul! Dacă tot zici că e Flavia… Și zic: Ia citește tot.

Mihaela citește: „Eu ți-am zis că dacă mă lași pe mine să bag mâna la fermoar, se termină totul în mai puțin de două minute, dar așa a durat mai mult”, a povestit Dani Oțil, în podcastul lui Speak și al lui Florin Ristei.

Dani Oțil a continuat șirul poveștii și a dezvăluit că Flavia, femeia care-i scrisese la acea vreme, nu era de fapt Mihășan, colega lui de platou. Era vorba despre o altă Flavia, care-i scria legat de un contract de publicitate.

„Mi-a căzut cerul, eu știam despre ce este vorba. Aveam un contract cu Decathlon și la marketing acolo eu vorbeam cu o fată Flavia (o salut pe calea aceasta).

Noi am avut un moment în emisiune cu celebrele corturi care se deschid în două secunde. Și m-am făcut de cacao, pentru că toată lumea știe că acel cort, care se deschide în două, trei secunde, se închide foarte greu.

Flavia mi-a zis în pauză: mă lași pe mine să-ți arăt? Că trebuie să bagi mâna pe la fermoar? I-am zis să mă lase să fac în direct. Vreo șase minute am încercat să-l fac și n-am reușit…”, a spus Dani Oțil, citat de .