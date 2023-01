Mihaela Rădulescu, ca o adolescentă la 53 de ani / Cum se menține prezentatoarea

La 53 de ani, Mihaela Rădulescu are o siluetă de invidiat. Prezentatoarea face sport aproape zilnic și susține că este atentă la ce mănâncă zilnic.

Pentru a se menține cât mai bine la vârsta ei, Mihaela Rădulescu a renunțat la unele băuturi și nu mănâncă sărat seara.

Ca o adolescentă la 53 de ani, Mihaela Rădulescu a dezvăluit secretele siluetei de invidiat

„Eu nu beau alcool niciodată, iar asta din start te menține bine. Sport fac aproape zilnic. Sunt zile în care nu am chef sau nu am timp, dar la două-trei zile tot fac ceva sport.

În perioada de filmare am un regim controlat de mâncare. Nu mănânc sărat seara, ca să nu mă trezesc umflată la față.

Țin cont de lucrurile astea. Încerc să nu mănânc mai mult decât este cazul. Încerc să mănânc mai sănătos decât de obicei”, a spus Mihaela Rădulescu.

Deși are câteva operații estetice, prezentatoarea TV este foarte sinceră în ceea ce privește acest subiect. Ea a menționat că se simte bine în piele ei, potrivit .

„Nu mă interesează că sunt criticată pentru operațiile estetice.

E foarte bine ca fiecare să aibă păreri sincere, iar eu le-am explicat de fiecare dată, am pus și pe Instagram de fiecare dată când am făcut un microlifting chirurgical, am povestit de fiecare dată când m-am dus să-mi fac injecții intravenoase, le povestesc pe toate.

Când mi-am schimbat nasul, a știut toată țara. Deci, ceea ce am simțit nevoia să fac am făcut, nu am găsit de cuviință să dau explicații suplimentare.

Cui m-a întrebat i-am explicat. Cine vrea să povestească și să inventeze operații care n-au existat, aia înseamnă deja răutate și prostie.

Cine vrea să afle o poate face foarte simplu, iar eu sunt un mare fan al lucrurilor pe care le putem face pentru noi și spre binele nostru. Și le fac de câte ori o să am chef”, a mai adăugat ea.