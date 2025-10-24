B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Mihai Bendeac, despre unul dintre cele mai grele momente din viață: „Ajunsesem la psihiatru, făceam tratament”. Cine l-a ajutat să treacă peste acea perioadă

Selen Osmanoglu
24 oct. 2025, 11:51
Sursa Foto: Instagram/ @jurnalul_unui_burlac
Cuprins
  1. Anul 2014
  2. Cel mai bun prieten

Mihai Bendeac a mărturisit că anul 2014 a fost unul extrem de greu pentru el. Greutățile s-au adunat și l-au doborât până când a ajuns la psihiatru și pe tratament. Cu toate acestea, și-a câștigat atunci un cel mai bun prieten. Acesta l-a ajutat să treacă cu bine peste tot. Iată despre ce este vorba!

Anul 2014

Mihai Bendeac a mărturisit că anul 2014 a fost cel mai greu pentru el. Ajunsese într-un punct critic, însă atunci l-a întâlnit pe cel care avea să-i schimbe viața: Happy, câinele său.

„2014 a fost pentru mine un an foarte greu. A fost extrem de greu! Atunci s-a întâmplat ceva care mi-a schimbat viața, a apărut lângă mine cineva care mi-a devenit cel mai bun prieten”, a spus Mihai Bendeac, conform Click.

„Happy a apărut în viața mea într-un moment în care eu aveam un episod de depresie foarte puternic. Ajunsesem la psihiatru, făceam tratament în perioada respectivă. Era ceva foarte rău! Se adunaseră multe. Viața mea era într-un punct negru”, a adăugat.

Cel mai bun prieten

A trecut mult timp de atunci, iar acum Happy are 11 ani. Cu toate acestea, nimic nu le-a putut distruge prietenia, ci din contră: iubirea a devenit necondiționată.

„În momentul de față are 11 ani. Atunci când văd o relație faină între doi prieteni, dintre care unul canin, mă emoționez. Oricât de ciudat ar suna, pe măsură ce trece timpul, începi să te obișnuiești cu niște lucruri”, a spus Mihai Bendeac.

„Te poți gândi că părinții tăi și alți oameni dragi nu vor mai fi. Eu nu sunt pregătit de o viață fără această persoană. Eu îl consider ca fiind o persoană. Niciodată nu am putut să zic că am un cățel! Ne avem unul pe celălalt și este cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat în toată viața mea”, a adăugat Mihai Bendeac.

