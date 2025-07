Mihai Bendeac, despre reîntoarcerea la Antena 1: „A venit un soi de maturizare și am învățat să uit anumite lucruri”

Mihai (42 de ani) a revenit la într-o nouă emisiune. Acesta face parte din juriul „The Ticket”, alături de Delia, Anca Dinicu, Micutzu și Maurice Munteanu, conform .

Revenirea

Revenirea este destul de grea, mărturisește Bendeac; „Momentan, e foarte greu să știi, și mă gândeam zilele trecute că n-am mai intrat într-un studio de televiziune de vreo doi ani și jumătate-trei, și am intrat așa într-un atac de panică, pentru că mă gândeam dacă mai știu ce înseamnă asta, dacă mai știu cu ce se mănâncă asta, dacă e ca mersul e bicicletă, dacă nu este ca mersul o bicicletă. Eu sunt o persoană foarte emotivă și atunci cumva mi-e foarte greu într-o situație de genul ăsta să mă pun pe mine în condiția unui om care are foarte mare încredere în el însuși și așa mai departe.Deci, probabil că această zonă de vulnerabilitate se vede și se va vedea, dar în același timp nici nu vreau să mi-o reprim neapărat”.

Întrebat dacă se aștepta să revină la Antena 1 sau este o un fel „dragoste” care nu se poate rupe, Mihai a răspuns:

„Pare că e așa un fel de Bahmuțeanu și Prigoană realoaded. Eu am spus întotdeauna că pentru mine faptul că un lucru se întâmplă la teatru sau că se întâmplă într-o anumită televiziune este vorba despre niște platforme. A fost o perioadă destul de lungă în care au existat negocieri între echipele de avocați și așa mai departe. Până la urmă au ajuns la un acord, la o înțelegere și s-a întâmplat chestia asta”.

Mihai Bendeac mărturisește că s-a maturizat în tot acest timp.

„Am ajuns în acel punct al existenței în care a venit un soi de maturizare în care am învățat uit anumite lucruri. Știi că sunt foarte mulți oameni care spun: “Domne’, eu iert, dar nu pot să uit!”. Nu, eu am început să uit, ceea ce este foarte bine!”, a spus acesta.

Mona s-a ocupat de producție. Tot ea a ales oamenii din juriu, precizează actorul.

„Este un format al doamnei Segall și cumva tot ceea ce înseamnă ansamblu, tot ceea ce înseamnă juriu, prezentator și așa mai departe, au fost niște chestii pe care dânsa le-a gândit și am foarte mare încredere, cu atât mai mult cu cât am convingerea și totdeauna am avut convingerea faptului că doamna Mona Segall este cel mai mare producător de televiziune pe care l-a avut vreodată România”.

În prezent, juratul noii emisiuni spune că și-a făcut multe planuri.

„Din punct de vedere profesional sunt într-un moment în care fac foarte multe lucruri. Asta sigur că poate să fie bine, poate să fie rău în același timp, dar încerc să privesc partea bună. Am 42 de ani, și mi-am făcut planurile pe o perioadă destul de lungă. Încerc să fac, așa, un balet cât mai fin între filmul la care lucrez, între spectacolul la care lucrez, turneele pe care le avem, o carte nouă pe care o scriu și aceste proiecte de televiziune”, a mai spus Bendeac.