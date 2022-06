Mihai Bendeac, dezvăluiri cutremurătoare despre începuturile în carieră: „Actorii sunt condamnați la o viață trăită în sărăcie”

Mihai Bendeac este unul dintre cei mai apreciați actori din România. Vedeta a reușit să-și construiască o carieră de succes și se bucură de aprecierea publicului. Comediantul a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre începuturile în carieră. Se pare ca Mihai Bendeac a trecut prin mai multe momente complicate înainte ca să cucerească lumea showbizului.

Dramele lui Mihai Bendeac

Comediantul spune că a început să scrie scheciuri de televiziune la vârstă de 16 ani, însă efortul acestuia nu a fost apreciat și susținut de părinți. Tatăl actorului fiind cel mai dur critic.

„Când am avut revelația absolută și am știut că eu urmează să fiu actor, regizor, scenarist și, în principiu, orice are legătură cu acest domeniu, tata a avut o reacție negativă. Chiar îmi aduc aminte că într-o seară, butona telecomanda. Eu eram la mine în cameră și scriam scheciuri de televiziune… Atenție! Aveam 16 ani. Și nu făceam asta decât dintr-o pasiune răvășitoare.

Nu exista youtube-ul, nu exista conceptul de vlogging… Cum butona el telecomanda, a nimerit peste un reportaj pe TVR 2, asta îmi aduc aminte perfect. Reportaj realizat într-un cămin studențesc, unde niște studenți la actorie trăiau în condiții extrem de precare. În reportaj, printre altele, se tot revenea la , la condiția lor socială și, per total, concluzia era că actorii, altminteri tributari pasiunii lor, sunt cumva damnați, condamnați la o viață trăită în sărăcie.

Tata m-a chemat să văd reportajul respectiv, spunându-mi: ‘Asta vrei tu să trăiești?! Iubindu-mă enorm, el încerca să mă convingă să renunț la ceea îmi propusesem, pentru că în ceea ce își proiecta mintal legat de viitorul meu, dragostea îl împingea spre o gândire pragmatic”, a dezvăluit Mihai Beandeac în paginile volumului „Jurnalul unui burlac”, citat de .

Mihai Bendeac nu mai e singur

Fanii lui Mihai Bendeac sunt șocați de ultimele vești din viața comediantului. Actorul a postat o poză mai puțin obișnuită pe Instagram și a stârnit mai multe reacții. Urmăritorii sunt bulversați și nu mai știu ce să creadă despre viața personală a vedetei.

Mihai Bendeac a postat, recent, un story în care apare o brunetă și a scris “Vă așteptăm la nuntă pe 20 august”. Se pare că . Juratul de la iUmor nu a mai oferit detalii în plus.

Circulă zvonuri că iubita lui Bendeac este fiica unui celebru jucător de fotbal, Michael Owen. Focoasă brunetă, Gemma, are doar 19 ani, dar a reușit să-i fure inima cu frumusețea și naturalețea sa.