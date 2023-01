Mihai, fiul lui Cătălin Zmărăndescu, dezvăluiri inedite despre relația cu tatăl lui: „Tu nu o să stai cu noi”

Mihai Zmărăndescu are 23 de ani și este campion MMA. Fiul lui Cătălin Zmărăndescu a devenit recent tată, iar acum viața lui s-a schimbat total.

După ce anul trecut a scos la iveală faptul că nu ține legătura cu tatăl lui, acum, sportivul scoate la iveală noi detalii din familia lui Cătălin.

Mihai nu și-a cunoscut frații mai mici

Mihai a mărturisit că nu a avut ocazia de a-și cunoaște frații mai mici, cei doi copii pe care Cătălin îi are cu Luiza, actuala soție. „Eu nu i-am văzut. ?! Nu știu câți ani are fetița. E mică, cred că are patru ani și eu nu m-am mai văzut cu el (n.r. – cu tatăl său, Cătălin Zmărăndescu) de cinci”, a declarat Mihai Zmărăndescu, potrivit .

Întrebat despre motivul pentru care crede că tatăl lui nu a mai ținut legătura cu el, Mihai a povestit că de vină ar fi actuala soție a fostului sportiv. „Pentru că în viață mai faci și compromisuri ca să poți să supraviețuiești. Pentru că trebuie să fii bărbat ca să te impui. Eu mă consider bărbat din toate punctele de vedere.

Am grijă de soția mea, o să am grijă de copilul meu, n-am avut timp până acum să am grijă de el. Am grijă de mama mea, de sora mea.

Asta trebuie să facă un bărbat. Să fie stâlpul familiei. Și indiferent de câte soții are la viața lui, suma copiilor pe care îi are înseamnă familie. Deci, din punctul meu de vedere, asta trebuie să facă un bărbat. Dacă el atât a putut în viață, ăsta a fost nivelul la care a putut să ajungă”, a declarat luptătorul.

„Eu mereu am fost alături de el”

„O să încerc eu să fiu un om mai bun, o versiune mai bună a lui, că până la urmă din el sunt făcut. Uite, mai spun ceva, asta mi s-a întâmplat mie. Când a fost ea gravidă (n.r. – actuala soție a lui Zmărăndescu), am avut pe 17 decembrie 2017, că știu datele exact, meci în Anglia.

Poate să se și jure că nu este adevărat. Eu am avut o discuție cu el și mi-a spus: «Mihai, tu n-o să stai cu noi pentru că nu vrea Luiza». «Bine, tată, nu e nicio problemă». Și eu am stat într-o cameră, avea și baie și de toate, ca-n Paris, cum . Și eu am rămas acolo și am stat două săptămâni în pregătire pentru meci singur. Eu mereu am fost alături de el, l-am și ajutat cu bani”, a mai dezvăluit Mihai.