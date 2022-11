Cătălin Zmărăndescu, detalii neștiute despre serialul „Clanul”: „Un program atât de strict de filmare. Depind cumva de atât de mulți oameni”

Cătălin Zmărăndescu va debuta ca actor în serialul „Clanul”. Ex-concurentul de la „Survivor” se întoarce pe micile ecrane. Vedeta a făcut dezvăluiri despre experiențele trăite pe platoul de filmare.

Cătălin Zmărăndescu se întoarce pe micile ecrane

„Este pentru dată când experimentez rolul de actor și sper să nu fie și ultima. Spre marea mea surpriză, m-am simțit foarte bine pe set. Mi-a plăcut să văd tot ce înseamnă filmările pentru un serial atât de mare, să fiu nevoit să am un program atât de strict de filmare și să depind cumva de atât de mulți oameni. Clar, o experiență ca nici una de până acum! (…)

Bineînțeles, încă din vară de când am aflat de poveste mi s-a părut extrem de interesant și am vrut să văd cum va fi. Am aflat apoi și că vor juca actori precum George Mihăiță, George Ivașcu, Carmen Tănase și am fost convins că va avea succes. (…)

Apoi, am primit propunerea de a apărea în câteva episoade… și am zis că e clar că mi se potrivea. Mă bucur foarte tare că aici și sper să mai am ocazia să mă revăd cu această echipă.”, a precizat Cătălin Zmărăndescu pentru .

Vezi această postare pe Instagram

Cătălin Zmărăndescu, în conflict cu fiul său

Acum ceva timp, Cătălin Zmărăndescu a susținut că Mihai, fiul său din căsnicia anterioară, nu mai există pentru el și că nu l-ar putea ierta pentru greșelile pe care le-a făcut nici dacă acesta și-ar cere iertare în genunchi.

„Pentru mine, îmi asum ceea ce spun, nu mai există. Nu-i doresc răul niciodată, numai binele, dar pentru mine nu mai există și nu mai există din prisma faptului că el și-a ales lucrul ăsta, el a luat drumul ăsta.

Vezi această postare pe Instagram

Ai 18 ani, ai 19 ani, că la 19 ani s-a întâmplat asta, e problema ta! Eu am fost lângă tine, tu ai ales , nu eu. Dacă îi voiam răul, îl desființam de mult timp”, a afirmat Cătălin Zmărăndescu, în cadrul emisiunii online ”Fiță cu Adiță”, difuzată pe canalul de YouTube theXclusive, potrivit