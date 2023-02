Mihai Găinușă, student la 52 de ani: „Am luat toate sesiunile de până acum, nu am picat niciun examen”

În ciuda vârstei sale de 52 de ani și a faptului că are o emisiune de satiră la Canal 33, fostul prezentator al emisiunii „Cronica Cârcotașilor”, Mihai Găinușă, a ales să se întoarcă la școală și este acum student la masteratul de scenaristică la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București.

În cadrul unui interviu, Găinușă a dezvăluit planurile sale de viitor și a vorbit despre această nouă etapă din viața sa.

„La orice vârstă este bine să înveți câte ceva, să îți ții creierul în priză, să fii acolo în rând cu timpurile, cu vremurile, și cu ocazia asta mai cunosc și oameni. Am și colegi, nu suntem mulți…suntem doar 5 în an, la grupa noastră. Am dat examen, am învățat toată vara și am reușit să intru. Eram aproape 3 pe loc.

Am luat toate sesiunile de până acum, nu am picat niciun examen. Urmează să-mi dau dizertația. Scriu filme de scurtmetraj și de lungmetraj. Asta fac", a explicat Mihai Găinușă.

Mihai Găinușă va deveni scenarist de film peste doar câteva luni. Fostul prezentator tv se pregătește pentru absolvirea cursurilor de scenaristică și momentan se ocupă de lucrarea de disertație.

Jurnalistul se simte pregătit pentru această provocare și abia așteaptă să finalizeze cursurile pentru a-și pune în aplicare ideile. Mihai Găinușă își dorește să ajungă să creeze scenarii de film și este decis să arate lumii o altă latură a sa.

„În această perioadă lucrez, dar îmi pregătesc și dizertația de final de studii. Lucrarea mea va aduce în prim plan un scenariu în care apar doi jurnaliști, mai precis doi oameni de radio. Pe scurt, doi bărbați. Celor care se duc cu gândul la mine și la fostul meu coleg, Șerban Huidu, le transmit că nu e cazul. Chiar dacă m-am inspirat, foarte puțin, din realitate, povestea mea e una cu totul aparte, de ficțiune", a precizat Mihai Găinușă.