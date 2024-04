Mihai Mitoșeru, după accidentul în care logodnica lui a murit: „Am vrut să-mi iau viața. Chiar nu înțelegeam de ce mai trăiesc”

Mihai Mitoșeru a mărturisit că s-a gândit la sinucidere după ce și-a pierdut logodnica într-un accident rutier.

Tragedia a avut loc acum 25 de ani. Mihai și Cristina erau împreună de 10 ani și se pregăteau să se căsătorească. Numai că tânăra a murit într-un grav accident. El era la volan atunci și logodnica lui pe scaunul din dreapta.

Mihai Mitoșeru, mărturisiri despre clipele grele prin care a trecut după moartea logodnicei

„După prima relație cu Cristina am vrut să mă omor, nu știam de ce mai trăiesc. Chiar nu înțelegeam de ce mai trăiesc. Cel puțin, primul an de zile, eu nu înțelegeam de ce mai trăiesc.

Să stai cu cineva 10 ani, să vrei să te căsătorești, să fie totul ok și la un moment dat să zică Dumnezeu ”stop”… Atunci am slăbit mult. Nu mâncam deloc. Recunosc, am fost la psihiatru, am luat pastile.

Am zis chestia asta că mă omor. E adevărat că nu sunt atât de puternic încât să îmi iau viața”, a spus Mihai Mitoșeru în podcastul „Ameritat cu Nasrin”, potrivit

Cum a ieșit Mihai Mitoșeru din depresie

El și-a revenit ușor, ușor, cu ajutorul prietenilor, printre care și Oana Roman: „Am avut atunci niște oameni lângă mine, pe Mircea, pe Oreste, pe Oana Roman, fără ei nu cred că puteam să merg mai departe. Faptul că m-au tot scos m-a făcut să merg mai departe. Fără ei nu cred că puteam și o să le fiu recunoscător toată viața mea”.