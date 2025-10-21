Mihai a petrecut într-un mod diferit anul acesta. El a împlinit și a decis să lanseze un ziar online. Mai mult, și-a invitat prietenii la o brutărie din Dorobanți.

Zi de naștere specială

Mihai Morar mărturisește că aniversarea de anul acesta este prima în care a petrecut fără să servească alcool și este mândru.

„Mi-am împlinit un vis pe care îl aveam de mulți ani. M-am întors la vârsta de 16 ani. Pentru că eu așa am început în media. Nu am vorbit la radio, nu eram la televizor. Scriam la ziarul local din Baia Mare și am avut prima carte de muncă la 16 ani. Și m-am întors la vârsta aceea și am vrut să îi dau copilului interior ceea ce… dorește, hrana asta. El trăiește mereu prin tine”, a mărturisit Morar, pentru Viva.

Înapoi la 16 ani

Prin acest mod de a aniversa cei 44 de ani, Mihai Morar spune că și-a hrănit copilul interior.

„ Uneori mai plânge, alteori mai râde… Alteori mai țipă și am vrut să îi dau satisfacția asta, să mă întorc la ceea ce făceam la 16 ani. Și mi-am lansat un ziar online. Mă bucur că în prima zi am avut 5.000 de abonați. Ei au ales ca în fiecare săptămână să primească de la mine o scrisorică, scrisă fără Chat GPT. Am auzit că așa se poartă acum. Sunt gânduri, eseuri de-ale mele, recomandări, muzică… Un fel de scrisoare personală pentru un antidot antialgoritm. Trăim în lumea asta a algoritmului în care algoritmul decide ceea ce vedem, citim, privim”, a mai spus acesta.

Cea mai frumoasă aniversare

„A fost una dintre cele mai faine aniversări, pentru că a fost prima dată când am petrecut fără să le servesc invitaților alcool. Mi-am făcut ziua de naștere la vârsta asta la ora 11.30 după matinalul de la radio”, a spus Mihai Morar.

„I-am chemat la o baghetă, la un croissant și la o cafeluță pe oamenii normali din viața mea și am recreat un colț din orașul acesta la Piața Dorobanți. Mi-am făcut ziua într-o brutărie. Eu fiind ‘Morar’, brutărie cumva face sens. Mirosea a pâine proaspătă și am luat chioșcul de la Piața Dorobanți și am vrut să recreez lumea în care eu am crescut”, a adăugat.