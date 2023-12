Mihai Trăistariu dă de pământ cu filmele făcute de Codin Maticiuc și Liviu Vârciu: „Sunt pe lista neagră, nu au valoare”

că nu s-a uitat niciodată la filmele lansate de Codin Maticiuc și Liviu Vârciu. Actor cu diplomă, Trăistariu a avut o reacție de-a dreptul surprinzătoare cu privire la peliculele celor doi.

Chiar dacă este cântăreț cu o carieră de zeci de ani în spate, Mihai Trăistariu este și actor. Chiar dacă nu a profesat în domeniu, el a spus că a învățat de la profesorii lui să se uite doar la filme de calitate.

Mihai Trăistariu, reacție dură la filmele făcute de Codin Maticiuc și Liviu Vârciu: „Actori de duzină”

Actorul este absolvent al Facultății de Matematică, însă a urmat și cursurile Facultății de Actorie din Constanța, unde a luat bursă de merit. Acolo, Mihai Trăistariu a fost învățat să se uite doar la filme de calitate, bazate pe un scenariu bine făcut.

„Evit să văd filmele românești, am o părere proastă despre filmele românești, moderne, am văzut vreo două sau trei, mi s-a acrit, sunt cu actori de duzină, nu-mi plac, iar la telenovele nu mă uit, în niciun caz”, a spus Mihai Trăistariu, potrivit

Actorul a mărturisit că nu a urmărit niciunul dintre filmele lansate de , pentru că „Sunt pe lista neagră, la mine, sunt jucate și regizate prost. Nu au valoare, nici măcar umor n-au. Am văzut câteva secvențe, dar am auzit și de pe la prieteni păreri proaste. De ani de zile, nu mă mai uit la filmele românești, mă uit la cele străine și făcute ca lumea. Filmele românești, de duzină, sunt ca muzica proastă, cum sunt manelele în muzică”.

Trăistariu are planuri mari pentru Eurovision! Cum vrea să surprindă publicul

În urmă cu ceva timp, Mihai Trăistariu a mărturisit că vrea să meargă din nou la Eurovision, însă de această dată să ia premiul cel mare. , actorul vrea să se inspire din stilul Iuliei Albu, celebra creatoare de modă.

„Eu vreau să merg din nou la Eurovision, vreau să-l câștig. Am o piesă genială și vreau să investesc în muzică. M-am cam lăsat de muzică după pandemie. Am mai scos eu câteva piese de muzică populară, dar ceva așa, wow, de calitate, nu. Acum am piesa aceasta care e superbă și vreau să câștig Eurovisionul pentru țara noastră. Sper doar să se organizeze, pentru că se zvonește că nu s-ar mai vrea ca România să participe”, a spus el pe atunci.