Mihai Trăistariu, dezvăluiri după moartea Ronei Hartner. Ce planuri aveau cei doi

Lumea artistică din România plânge , care a murit la vârsta de 50 de ani în urma unei boli grele. Artista s-a luptat cu boala până în ultima clipă, iar toți fanii au sperat într-un miracol. cu cântăreața, când trebuiau să pregătească un duet pentru Festivalul Mamaia.

Mihai Trăistariu și Rona Hartner trebuia să cânte un duet

Mihai Trăistariu și Rona trebuiau să cânte împreună la Festivalul de la Mamaia, dar planurile s-au schimbat din cauza tratamentului medical al artistei. Mihai a fost șocat de vestea pierderii ei și a exprimat regrete că nu au putut să-și prezinte momentul pe scenă așa cum era planificat, laudând în același timp talentul și personalitatea ei, scrie .

„Am cunoscut-o pe Rona în repetate rânduri, atât în spectacole, cât și în emisiuni TV. Era atât de plină de viață și atât de optimistă încât n-ai fi crezut că poate s-o doboare nicio boală. Pentru mine a fost șocant. Auzisem că a scăpat de două ori de cancer și am zis «uite, mă, ce înseamnă să fii pozitiv și optimist, atunci cancerul nu te mănâncă» și am fost foarte fericit când am aflat că s-a vindecat, de fapt, că a trecut peste.”

„Îmi pare rău că n-am mai apucat să cântăm împreună”

„Vara asta trebuia să cânt cu ea în duet, când s-a reluat Festivalul de la Mamaia. În prima fază m-au întrebat organizatorii dacă vreau să cânt cu ea. A fost o mare bucurie și am fost de acord. Am ales împreună melodia ‘De ar fi să vii’, din repertoriul Mihaelei Runceanu.

Am pregătit-o amândoi, ea în Franța, iar eu în România. Urma să vină în august, dar nu a mai ajuns. Probabil era deja în tratamente. Din ce am citit prin presă, ea era diagnosticată a treia oară și atunci era pe tratament, nu știu de care și cred că de asta nici nu a mai venit. Îmi pare rău că n-am mai apucat să cântăm împreună”, a mărturisit Mihai Trăistariu, pentru Spectacola.