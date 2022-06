Mihai Trăistariu, dezvăluiri despre cum a ajuns să dea foc la casă: „Țineam chibriturile în mână și nu știam ce să fac cu ele”

Artist de succes, cu piesa Tornero, Mihai Trăistariu și-a amintit de boacănele pe care le-a făcut în copilăria sa.

De curând acesta a vorbit despre cea mai gravă întâmplare, mai exact despre faptul că a dat foc la casă. Când avea vârsta de 12 ani, pe vremea când locuia în Piatra Neamț, a declarat că nu știa la ce anume le poate folosi chibriturile, iar în moment în care a văzut un prosop în baie și s-a gândit să-i dea foc.

Cum a ajuns să dea Mihai Trăistariu foc la casă

Totul s-a întâmplat foarte rapid, iar în momentul în care , Mihai Trăistariu văzând că ușa din lemn arde, de frică, s-a ascuns sub pat. Nu a durat mult și s-a trezit cu vecinii la ușă care semnalau faptul că în casă arde ceva.

„Am dat foc la casă. Stăteam la Piatra Neamț și aveam cam 12 ani. Țineam chibriturile în mână și nu știam ce să fac cu ele. Am văzut un prosop agățat în baie și i-am dat foc. Focul s-a dus în sus și după a început să ardă ușa din lemn.

Am fugit repede sub un pat din casă și am lăsat totul să ardă, gândindu-mă că iau bătaie. După jumătate de oră au venit la noi niște vecini disperați: vedeți că arde și așa a descoperit mama focul”, a declarat Mihai Trăistariu pentru Spectacola

Mihai Trăistariu se bucură de o viață de succes la care a visat mereu. Artistul a vorbit despre cel mai mare regret pe care îl are, căci aceasta a rămas singur pe lume după ce părinții lui s-au stins fulgerător din viață atunci când avea cea mai mare nevoie de ei și când și-a început cariera muzicală.

De asemenea, când vine vorba de regrete, cântărețul a mărturisit că are o părere de rău în privința faptului că de la începutul carierei.

„Am două. Primul: am făcut așa mulți bani cu cariera asta și nu îi văd, risipeam banii, nu i-am strâns. Au fost peste 3 milioane de euro, în 20 de ani. Acum eram bogat. Al doilea regret este că părinții mei nu mai trăiesc și nu mai văd că am ajuns un om de succes”, a mai declarat Mihai Trăistariu pentru sursa citată.