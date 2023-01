Mihai Trăistariu, dorințe mari pentru anul 2023: „Visez la un an, cel puțin ca pe vremuri, când eram în vârf”

Mihai Trăistariu a început anul 2023 extrem de încrezător și de motivat.

Artistul este mulțumit de activitatea sa profesională, de afacerile pe care de le deține, dar își dorește să aibă și mai mult succes, cum avea înainte de perioada pandemiei. Într-un interviu acordat recent, artistul a dezvăluit care sunt rezoluțiile sale pentru anul 2023.

Mihai Trăistariu își dorește mai mult succes pentru anul 2023

„Pentru mine, anul 2022 a fost cel mai bun an din pandemie, pentru că pandemia ne-a dat rău peste cap și m-a speriat foarte tare, dar m-a și mobilizat, pentru că, nemaiavând concerte, . Mi-am vândut casa, am avut un teren și l-am schimbat repede pe șapte apartamente, pe care le-am băgat la închiriat și așa am reușit să-mi rezolv situația, să supraviețuiesc și uite așa m-am trezit și cu niște bussines-uri noi. Acum fac și turism, vara.

Eu stau în Mamaia Nord și chiar aici sunt apartamentele. Șase apartamente le închiriez în Mamaia Nord, în fiecare vară și atunci produc cam 20-30 de mii de euro și mă ajută, am buget. Mai am și școala de muzică, pe care o dețin din 2014. A fost închisă în perioada pandemiei, acum am redeschis-o și merge foarte bine, deci mai produc și cu ea și au revenit și concertele.

Visez la un 2023, cel puțin ca pe vremuri, cum era în 2019, când eram în vârf. Eram mai mereu plecat la evenimente, concerte, exact așa cum îmi place. Văd că încep să revină acele vremuri. Nu există să am vreo săptămână pe care să o petrec pe toată acasă. Vreau ca în cursul săptămânii să am măcar o emisiune la care să merg, iar în weekend, concerte. Asta mă face fericit și asta e tot ce îmi doresc de la anul 2023”, a declarat Mihai Trăistariu, care are planuri mari și pentru viața lui personală, scrie .

Artistul își dorește o schimbare și din punct de vedere fizic

Una dintre dorințele artistului pentru anul acesta este și aceea de a se schimba din punct de vedere fizic, lucru la care a început deja să lucreze, începând să meargă la sală.

„Am început să mă cunosc aproape perfect. Dintre toate calitățile pe care le am, cea mai puternică este AMBIȚIA. Se vede în toate. Începând cu Eurovision-ul! De o săptămână merg iar la sală. Mă îngrășasem 4 kg. După doar 4 ședințe și mâncat aproape nimic, am dat jos deja 2 kg. Vara nu pot face sală.

Am turiști dimineața, la prânz pic de somn, iar seara cânt la resorturi, pe litoral. Vin epuizat acasă, pe la 1 noaptea, din stațiuni. Și pic iar … Și tot așa ! Deci, doar acum îmi permit să merg la sală până pe la Paște. După aia vine potopul de concerte, festivaluri, . Spor în toate! Propuneți-vă lucruri mari ! Nu sală și bălării din astea! Țineți-vă de ele și veți reuși! Cu ambiție multă”, a mai transmis artistul, de data aceasta pe rețelele de socializare.

De Revelion, Mihai Trăistariu a cântat în Bulgaria, unde a câștigat 6.000 de euro. Artistul vrea să scape de ratele la bancă, astfel că va plăti o parte din ele cu banii pe care i-a câștigat de Anul Nou.

„Este adevărat, încă din pandemie, din anul 2019, m-am trezit cu un împrumut în bancă pe care l-am făcut atunci de 5 miliarde de lei, cu care m-am pricopsit, iată, pentru toți anii ăștia, și care mi-a mâncat zilele, ca să zic așa.

Nu mai eram fericit, mă blocasem pe tema aceasta, pe toate căile. Am început să strâng bani ca să dau din acest credit care este împărțit, de fapt, în două. Erau două credite separate și iată că am reușit la finalul verii, deci cam în trei luni, să fac din turism bani, 15 mii de euro, mai exact, pe care i-am și dat la bancă pentru a scăpa de unul dintre credite, 80 de mii de lei i-am și plătit acum”, a povestit cântărețul.