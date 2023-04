Mihai Trăistariu, plăcut impresionat de vocea Ginei Pistol: „Sunt puțin șocat chiar” / A făcut o observație și la adresa lui Smiley: „Nu excelează”

Recentul duet de succes al Ginei Pistol „Ne vedem noi” cu Smiley la un concert ar fi putut declanșa o nouă direcție de carieră pentru ea. Mihai Trăistariu, specialist în muzică, a analizat vocea prezentatoarei Chefi la cuțite și părerea acestuia despre talentul ei la cântat îi va surprinde cu siguranță pe mulți.

Partenera lui Smiley s-a remarcat în ultima perioadă nu doar cu proiectele sale în televiziune, ci și cu vocea, un talent pe care nimeni nu-l bănuia.

Gina Pistol ar putea începe o carieră în muzică

Talentul Ginei a ieșit la iveală pentru prima dată în podcastul lui Horia Brenciu, unde a impresionat gazda prin abilitățile vocale. Această performanță neașteptată a generat o mulțime de entuziasm și a strâns feedback pozitiv din partea fanilor care i-au sugerat că ar putea în muzică. Ulterior, Gina și-a făcut apariția pe YouTube cu piesa ei „Ne vedem noi”, care i-a cimentat și mai mult popularitatea în creștere.

Mihai Trăistariu a rămas plăcut impresionat de ce a auzit. A spus că vocea Ginei se confundă, la un moment dat, cu cea a lui Smiley. Mihai ne-a zis că Gina are un timbru vocal plăcut. A ținut să precizeze, totodată, că nu se compară cu marile voci ale țării. Mihai Trăistariu susține că Gina Pistol are ureche muzicală și, chiar dacă nici ea, nici Smiley nu stăpânesc foarte bine tehnica vocală, împreună sună foarte bine. Despre prezentatoarea Chefi la cuțite, fostul finalist de la Eurovision a declarat că știe să cânte corect și are o sensibilitate aparte în glas, transmite cu multă emoție mesajul melodiei.

Trăistariu nu vede o continuitate pe plan muzical în ceea ce o privește pe Gina Pistol și speră ca de acum Smiley să nu renunțe la colaborările cu artiste precum Feli Donose.

„Sunt surprins plăcut”

„Sunt surprins plăcut de duetul lor, pentru că vocile lor se potrivesc fantastic de bine. Practic, zici că au același timbru. Sunt momente când se confundă timbrul unuia cu al celuilalt, ceea ce e interesant. E adevărat că niciunul nu excelează cu tehnica vocală, nici Smiley, și el știe lucrul ăsta. N-a fost niciodată Marcel Pavel, dar, în schimb, se aude foarte sensibil. Piesa e sensibilă, e ceea ce se cântă acum. E în trend, să zic așa. E stilul lui cu care ne-a obișnuit.

Faptul că a chemat-o pe scenă, e soția lui. Na, e un moment romantic acolo. Mie nu mi se pare nimic rău, nici nu văd o continuitate. Sper că nu renunță acum să îi dea piese lui Feli și să-i dea Ginei, pentru că Feli cântă, totuși, într-un mare fel. Ar fi păcat să îi facă acum albume Ginei și să nu se ocupe de vocile senzaționale ale țării”, a declarat Mihai Trăistariu, potrivit .

La o primă audiție a piesei „Ne vedem noi”, Trăistariu ne-a zis că e chiar un pic șocat, pentru că nu ar fi văzut-o niciodată pe Gina Pistol în ipostaza de cântăreață.

„Eu zic că e fain. E , gustat de publicul de acum, și de cei tineri și de cei mai în vârstă. E o piesă reușită, cu mesaj, cântată sensibil și corect. Gina cântă corect. Chiar m-a surprins. Nu știam că are ureche muzicală și că are glas. Dacă mă întrebi pe mine, sunt puțin chiar șocat. Pe Gina simpatica, așa cum o știm cu toții, nu mi-o imaginam niciodată cântând. Ea cântă foarte bine, Bineînțeles, n-are vocea Andrei sau a Paulei Seling. În schimb, cântă corect. Merge pe note și are chiar și un feeling acolo. Așa că se potrivește ce au făcut ei doi. Ei sunt amândoi carismatici și simpatici”, a completat Trăistariu.